Juventus vs Rennes 2-2: Penalti Woltemade Selamatkan Si Nyonya Tua dari Kekalahan

Juventus gagal mempertahankan rekor kemenangan sempurna di fase liga Liga Europa setelah ditahan Rennes 2-2 di Allianz Stadium. Penalti Nick Woltemade menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Juventus harus puas bermain imbang 2-2 melawan Rennes dalam lanjutan fase liga Liga Europa di Allianz Stadium, Turin, Italia, Kamis (22/10). Sempat tertinggal 1-2, Si Nyonya Tua menyamakan kedudukan melalui penalti Nick Woltemade pada babak kedua.
Hasil ini menghentikan laju kemenangan sempurna Juventus di fase liga. Meski demikian, kedua tim masih mempertahankan catatan tak terkalahkan setelah menjalani tiga pertandingan.
Juventus langsung membuka keunggulan melalui Zeki Celik. Ia menyelesaikan umpan terobosan Nick Woltemade dalam sebuah serangan balik cepat. Tembakannya dari sisi kanan kotak penalti mengarah ke sudut kiri bawah gawang Rennes.
Rennes merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Guglielmo Vicario sempat menggagalkan peluang Valentin Rongier pada menit kedelapan. Namun, tekanan tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-15.
Al Tamari menyelesaikan umpan sundulan Bryan Reynolds dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 1-1.
Menjelang turun minum, Rennes mendapatkan kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Douglas Luiz dinilai melakukan handball di dalam kotak penalti pada menit ke-40 sehingga wasit menunjuk titik putih.
Boulaye Dia yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Penyerang Rennes itu melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang yang gagal dijangkau Vicario pada menit ke-43. Rennes pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.
Juventus melakukan pergantian pemain pada awal babak kedua dengan memasukkan Pierre Kalulu untuk menggantikan Celik. Kalulu langsung mendapatkan peluang pada menit ke-49 melalui sundulan setelah menerima umpan silang Andrea Cambiaso. Namun, bola masih melebar dari sasaran.
Kesempatan menyamakan kedudukan akhirnya datang pada menit ke-65. Bryan Reynolds melakukan handball di kotak penalti Rennes sehingga Juventus mendapatkan hadiah penalti.
Woltemade maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan peluang tersebut pada menit ke-67. Tembakannya mengarah ke tengah gawang dan gagal dihentikan Brice Samba. Skor pun berubah menjadi 2-2.
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