Juventus vs Rennes 2-2: Penalti Woltemade Selamatkan Si Nyonya Tua dari Kekalahan

JawaPos.com - Juventus harus puas bermain imbang 2-2 melawan Rennes dalam lanjutan fase liga Liga Europa di Allianz Stadium, Turin, Italia, Kamis (22/10). Sempat tertinggal 1-2, Si Nyonya Tua menyamakan kedudukan melalui penalti Nick Woltemade pada babak kedua.

Hasil ini menghentikan laju kemenangan sempurna Juventus di fase liga. Meski demikian, kedua tim masih mempertahankan catatan tak terkalahkan setelah menjalani tiga pertandingan.

Juventus Unggul Lebih Dulu, Rennes Berbalik Memimpin Juventus langsung membuka keunggulan melalui Zeki Celik. Ia menyelesaikan umpan terobosan Nick Woltemade dalam sebuah serangan balik cepat. Tembakannya dari sisi kanan kotak penalti mengarah ke sudut kiri bawah gawang Rennes.

Rennes merespons dengan meningkatkan intensitas serangan. Guglielmo Vicario sempat menggagalkan peluang Valentin Rongier pada menit kedelapan. Namun, tekanan tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-15.

Al Tamari menyelesaikan umpan sundulan Bryan Reynolds dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 1-1.

Menjelang turun minum, Rennes mendapatkan kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Douglas Luiz dinilai melakukan handball di dalam kotak penalti pada menit ke-40 sehingga wasit menunjuk titik putih.

Boulaye Dia yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Penyerang Rennes itu melepaskan tembakan ke sudut kanan bawah gawang yang gagal dijangkau Vicario pada menit ke-43. Rennes pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Penalti Woltemade Selamatkan Juventus Juventus melakukan pergantian pemain pada awal babak kedua dengan memasukkan Pierre Kalulu untuk menggantikan Celik. Kalulu langsung mendapatkan peluang pada menit ke-49 melalui sundulan setelah menerima umpan silang Andrea Cambiaso. Namun, bola masih melebar dari sasaran.

Kesempatan menyamakan kedudukan akhirnya datang pada menit ke-65. Bryan Reynolds melakukan handball di kotak penalti Rennes sehingga Juventus mendapatkan hadiah penalti.