Prediksi Skor Kauno Zalgiris vs Brann: Tim Tamu Berpeluang Gilas Tuan Rumah

JawaPos.com - FK Kauno Zalgiris akan menghadapi SK Brann pada matchday kedua fase liga UEFA Conference League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion S. Dariaus ir S. Girėno, Kaunas, Lithuania, Kamis (22/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda. Kauno Žalgiris berusaha bangkit setelah menelan kekalahan telak pada pertandingan pembuka, sedangkan Brann ingin melanjutkan tren positif demi menjaga peluang bersaing di fase liga.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Kauno Zalgiris untuk memperbaiki hasil.

Klub asal Lithuania tersebut sebelumnya kalah 0-4 dari Brighton pada matchday pertama.

Hasil itu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Željko Sopić, terutama dalam membenahi organisasi pertahanan timnya.

Meski begitu, Kauno Zalgiris masih memiliki modal dari penampilan mereka di Liga Lithuania.

Performa yang cukup meyakinkan di liga Lithuania menjadi alasan bagi tuan rumah untuk tetap percaya diri menghadapi wakil Norwegia tersebut.

Sopić diperkirakan akan meminta anak asuhnya bermain lebih disiplin, khususnya ketika menghadapi tekanan dari lini depan Brann.