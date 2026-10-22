Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.41 WIB

Prediksi Jablonec vs Brighton di UEFA Conference League: Sedang Gacor, Tim Tamu Diunggulkan Berjaya!

Brighton &amp; Hove Albion akan menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Inggris. (Istimewa) - Image

Brighton &amp; Hove Albion akan menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Inggris. (Istimewa)

JawaPos.com - Brighton & Hove Albion berpeluang melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas FK Baumit Jablonec pada matchday kedua fase liga UEFA Conference League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Střelnice, Republik Ceko, Kamis (22/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Crystal Palace di Liga Inggris.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Fabian Hürzeler untuk menghadapi tantangan di kompetisi Eropa.

Meski lebih diunggulkan, Brighton tetap harus mewaspadai Jablonec. Tim asal Republik Ceko itu memiliki catatan kandang yang cukup baik di kompetisi Eropa dan berpotensi memberikan perlawanan sengit di hadapan pendukungnya sendiri.

Brighton menunjukkan produktivitas gol yang menjanjikan sejak awal musim.

Mereka tercatat mampu mencetak setidaknya tiga gol dalam delapan pertandingan di berbagai kompetisi. Ketajaman tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tim berjuluk The Seagulls itu diprediksi mampu membawa pulang tiga poin.

Kekuatan lini serang Brighton bisa menjadi pembeda jika mereka mampu menguasai permainan sejak awal.

Dengan kualitas pemain yang dimiliki, wakil Inggris tersebut berpeluang menciptakan sejumlah kesempatan untuk menembus pertahanan tuan rumah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Nordsjælland vs CSKA Sofia: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Tipis - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Nordsjælland vs CSKA Sofia: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Tipis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.39 WIB

Prediksi Skor Saburtalo Tbilisi vs Mjallby AIF: Duel Ketat, Tim Tamu Sedikit Diunggulkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Saburtalo Tbilisi vs Mjallby AIF: Duel Ketat, Tim Tamu Sedikit Diunggulkan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.37 WIB

Prediksi Skor Trabzonspor vs Hearts: Tuan Rumah Incar Tiga Poin, Tim Tamu Siap Beri Perlawanan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Trabzonspor vs Hearts: Tuan Rumah Incar Tiga Poin, Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore