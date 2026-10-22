Prediksi Jablonec vs Brighton di UEFA Conference League: Sedang Gacor, Tim Tamu Diunggulkan Berjaya!

Brighton & Hove Albion akan menghadapi Crystal Palace dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Inggris. (Istimewa)
JawaPos.com - Brighton & Hove Albion berpeluang melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas FK Baumit Jablonec pada matchday kedua fase liga UEFA Conference League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Střelnice, Republik Ceko, Kamis (22/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Brighton datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas Crystal Palace di Liga Inggris.
Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Fabian Hürzeler untuk menghadapi tantangan di kompetisi Eropa.
Meski lebih diunggulkan, Brighton tetap harus mewaspadai Jablonec. Tim asal Republik Ceko itu memiliki catatan kandang yang cukup baik di kompetisi Eropa dan berpotensi memberikan perlawanan sengit di hadapan pendukungnya sendiri.
Brighton menunjukkan produktivitas gol yang menjanjikan sejak awal musim.
Mereka tercatat mampu mencetak setidaknya tiga gol dalam delapan pertandingan di berbagai kompetisi. Ketajaman tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tim berjuluk The Seagulls itu diprediksi mampu membawa pulang tiga poin.
Kekuatan lini serang Brighton bisa menjadi pembeda jika mereka mampu menguasai permainan sejak awal.
Dengan kualitas pemain yang dimiliki, wakil Inggris tersebut berpeluang menciptakan sejumlah kesempatan untuk menembus pertahanan tuan rumah.
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