Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.39 WIB

Prediksi Skor Nordsjælland vs CSKA Sofia: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Tipis

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash) - Image

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash)

JawaPos.com - FC Nordsjælland diprediksi mampu mengatasi perlawanan CSKA Sofia saat kedua tim bertemu pada matchday kedua fase liga UEFA Conference League 2026/2027.

Bermain di Right to Dream Park, Farum, Denmark, Kamis (22/10/2026) pada pukul 23.45 WIB, tuan rumah memiliki peluang untuk meraih kemenangan pertama di kompetisi Eropa musim ini.

Kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin setelah gagal meraih kemenangan pada pertandingan pembuka.

Nordsjælland harus puas bermain imbang 1-1 melawan Hearts, sedangkan CSKA Sofia menelan kekalahan 1-2 saat menjamu AS Monaco.

Hasil tersebut membuat pertemuan kali ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen fase liga.

Namun, Nordsjælland sedikit lebih diunggulkan karena tampil di hadapan pendukung sendiri.

Bermain di Right to Dream Park bisa menjadi keuntungan bagi klub Denmark tersebut.

Mereka diperkirakan tampil agresif sejak awal pertandingan dengan mengandalkan kecepatan pemain depan serta pergerakan dari sisi sayap.

Pelatih Nordsjælland, Jens Olsen, diprediksi menggunakan formasi 3-4-3. Skema ini memungkinkan tuan rumah menekan pertahanan lawan sekaligus memaksimalkan dukungan dari lini tengah.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Saburtalo Tbilisi vs Mjallby AIF: Duel Ketat, Tim Tamu Sedikit Diunggulkan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Saburtalo Tbilisi vs Mjallby AIF: Duel Ketat, Tim Tamu Sedikit Diunggulkan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.37 WIB

Prediksi Skor Trabzonspor vs Hearts: Tuan Rumah Incar Tiga Poin, Tim Tamu Siap Beri Perlawanan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Trabzonspor vs Hearts: Tuan Rumah Incar Tiga Poin, Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Prediksi Skor Lech Poznan vs Sunderland di Liga Europa: The Black Cats Gulung Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lech Poznan vs Sunderland di Liga Europa: The Black Cats Gulung Tuan Rumah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20.14 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore