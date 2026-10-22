Prediksi Skor Nordsjælland vs CSKA Sofia: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Tipis

Ilustrasi sepak bola. (Abigail Keenan/Unsplash)
JawaPos.com - FC Nordsjælland diprediksi mampu mengatasi perlawanan CSKA Sofia saat kedua tim bertemu pada matchday kedua fase liga UEFA Conference League 2026/2027.
Bermain di Right to Dream Park, Farum, Denmark, Kamis (22/10/2026) pada pukul 23.45 WIB, tuan rumah memiliki peluang untuk meraih kemenangan pertama di kompetisi Eropa musim ini.
Kedua tim sama-sama membutuhkan tiga poin setelah gagal meraih kemenangan pada pertandingan pembuka.
Nordsjælland harus puas bermain imbang 1-1 melawan Hearts, sedangkan CSKA Sofia menelan kekalahan 1-2 saat menjamu AS Monaco.
Hasil tersebut membuat pertemuan kali ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen fase liga.
Namun, Nordsjælland sedikit lebih diunggulkan karena tampil di hadapan pendukung sendiri.
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Bermain di Right to Dream Park bisa menjadi keuntungan bagi klub Denmark tersebut.
Mereka diperkirakan tampil agresif sejak awal pertandingan dengan mengandalkan kecepatan pemain depan serta pergerakan dari sisi sayap.
Pelatih Nordsjælland, Jens Olsen, diprediksi menggunakan formasi 3-4-3. Skema ini memungkinkan tuan rumah menekan pertahanan lawan sekaligus memaksimalkan dukungan dari lini tengah.
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