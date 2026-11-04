Prediksi Skor Dortmund vs Real Betis: Guirassy Jadi Andalan, Tiga Poin Jadi Target Die Borussen

JawaPos.com - Borussia Dortmund akan menghadapi Real Betis pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Duel tersebut diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim datang dengan modal yang cukup baik, meski memiliki pencapaian berbeda di kompetisi Eropa musim ini.

Dortmund membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Sementara itu, Betis datang ke Jerman dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan pertama Liga Champions.

Hingga matchday ketiga, Dortmund berada di peringkat ke-13 dengan koleksi enam poin. Tim besutan Niko Kovac tersebut mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Villarreal. Namun, mereka sempat kehilangan poin setelah kalah 0-1 dari Bodo/Glimt.

Dortmund kemudian kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Sabah FK 2-1. Hasil tersebut membuat mereka masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi dan bersaing memperebutkan tempat yang lebih baik di klasemen fase liga.

Secara keseluruhan, performa Dortmund sebenarnya cukup menjanjikan. Mereka belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Tiga kemenangan dan dua hasil imbang menjadi catatan yang menunjukkan konsistensi permainan Die Borussen.

Pada pertandingan terakhir, Dortmund berhasil menahan Bayern Munchen dengan skor 2-2. Hasil tersebut tentu menjadi modal penting sebelum menghadapi Betis, terutama karena mereka harus berhadapan dengan salah satu tim yang sedang tampil konsisten di Liga Champions.

Selain performa terkini, keuntungan bermain di kandang juga bisa menjadi faktor pembeda. Signal Iduna Park dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer pertandingan yang kuat. Dukungan suporter tuan rumah berpotensi memberikan tambahan motivasi bagi para pemain Dortmund.