Prediksi Skor Dortmund vs Real Betis: Guirassy Jadi Andalan, Tiga Poin Jadi Target Die Borussen

Borussia Dortmund memburu kemenangan saat menghadapi Sabah pada matchday ketiga Liga Champions 2026/2027 di Bakı Olimpiya Stadionu, Azerbaijan, Selasa (20/10/2026). (Dortmund)
JawaPos.com - Borussia Dortmund akan menghadapi Real Betis pada matchday keempat fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis (5/11/2026) pukul 03.00 WIB.
Duel tersebut diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim datang dengan modal yang cukup baik, meski memiliki pencapaian berbeda di kompetisi Eropa musim ini.
Dortmund membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisinya di klasemen. Sementara itu, Betis datang ke Jerman dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih tiga pertandingan pertama Liga Champions.
Hingga matchday ketiga, Dortmund berada di peringkat ke-13 dengan koleksi enam poin. Tim besutan Niko Kovac tersebut mengawali kompetisi dengan kemenangan 3-2 atas Villarreal. Namun, mereka sempat kehilangan poin setelah kalah 0-1 dari Bodo/Glimt.
Dortmund kemudian kembali ke jalur kemenangan dengan menundukkan Sabah FK 2-1. Hasil tersebut membuat mereka masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi dan bersaing memperebutkan tempat yang lebih baik di klasemen fase liga.
Secara keseluruhan, performa Dortmund sebenarnya cukup menjanjikan. Mereka belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Tiga kemenangan dan dua hasil imbang menjadi catatan yang menunjukkan konsistensi permainan Die Borussen.
Baca Juga:Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Pada pertandingan terakhir, Dortmund berhasil menahan Bayern Munchen dengan skor 2-2. Hasil tersebut tentu menjadi modal penting sebelum menghadapi Betis, terutama karena mereka harus berhadapan dengan salah satu tim yang sedang tampil konsisten di Liga Champions.
Selain performa terkini, keuntungan bermain di kandang juga bisa menjadi faktor pembeda. Signal Iduna Park dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer pertandingan yang kuat. Dukungan suporter tuan rumah berpotensi memberikan tambahan motivasi bagi para pemain Dortmund.
Catatan Dortmund ketika menghadapi klub asal Spanyol di kandang juga cukup bagus. Mereka berhasil memenangi empat pertandingan terakhir di kompetisi UEFA saat menjamu wakil Spanyol. Statistik tersebut menjadi modal tersendiri untuk menghadapi Betis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022