Cristiano Ronaldo Beri Semangat kepada Kvaratskhelia yang Alami Cedera ACL

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo memberikan dukungan kepada Khvicha Kvaratskhelia setelah pemain sayap Paris Saint-Germain tersebut mengalami cedera robek ligamen anterior cruciate (ACL) saat menghadapi Barcelona.

PSG mengonfirmasi bahwa Kvaratskhelia akan menjalani operasi dalam beberapa hari mendatang setelah mengalami cedera pada lutut kanannya. Insiden tersebut terjadi ketika ia bertabrakan dengan Xavi Espart dalam kemenangan 4-2 PSG atas Barcelona di Liga Champions.

Cedera ACL membuat Kvaratskhelia berpotensi absen hingga akhir musim. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai berapa lama pemain berusia 25 tahun itu harus menjalani pemulihan.

Pemain internasional Georgia tersebut kemudian menyampaikan kondisinya melalui unggahan di Instagram. Ia berjanji akan bekerja keras untuk kembali ke lapangan dengan kondisi yang lebih kuat.

Kvaratskhelia Berjanji Kembali Lebih Kuat

Kvaratskhelia mengakui bahwa cedera tersebut menjadi ujian berat baginya. Namun, ia berusaha menerima situasi yang terjadi dan bertekad menjalani proses pemulihan dengan penuh kesungguhan.

"Kupikir aku sudah siap menghadapi segalanya, tapi ternyata tidak, dan aku menyadari bahwa Tuhan telah memilihku dan jika aku melindungi para pemain di lapangan lain, aku siap melewati bulan-bulan ini dengan kerja keras, rasa sakit, dan air mata."

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukung yang terus memberikan dukungan. Kvaratskhelia berjanji tidak akan menyia-nyiakan waktu selama menjalani pemulihan.