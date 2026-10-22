Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 22 Oktober 2026 | 16.24 WIB

Manchester United Panas! Dibantai Como 1-4, Carrick Balas Kritik Bruno Fernandes

Kekalahan telak Manchester United dari Como memicu ketegangan setelah Bruno Fernandes mempertanyakan pendekatan taktik tim. Michael Carrick membalas dengan menyoroti intensitas kerja para pemain. (Bein Sports) - Image

Kekalahan telak Manchester United dari Como memicu ketegangan setelah Bruno Fernandes mempertanyakan pendekatan taktik tim. Michael Carrick membalas dengan menyoroti intensitas kerja para pemain. (Bein Sports)

JawaPos.com - Manchester United kembali mendapat sorotan setelah kalah telak 1-4 dari Como dalam pertandingan fase liga Liga Champions. Seusai laga, kapten Bruno Fernandes mempertanyakan pendekatan taktik staf pelatih, sedangkan Michael Carrick menegaskan bahwa persoalan tim tidak semata-mata terletak pada sistem permainan.

Pertandingan di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Rabu (21/10), menjadi pukulan terbaru bagi United. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi tujuh pertandingan di semua kompetisi.

Fernandes, yang ditarik keluar pada menit ke-67, menyoroti keputusan staf pelatih untuk tidak menerapkan pressing man-to-man secara konsisten. Menurut gelandang asal Portugal itu, pendekatan tersebut memberikan terlalu banyak ruang kepada Como untuk mengembangkan permainan.

“Ini keputusan staf untuk tidak melakukan pressing man-to-man dan terkadang membiarkan ruang di belakang, lalu mencoba merebut bola dengan menunggu lawan menguasai bola,” kata Fernandes, dikutip dari laporan pascapertandingan.

Dia menilai pendekatan tersebut membuat lawan lebih leluasa menguasai permainan dan membangun kepercayaan diri.

“Ketika Anda terlalu banyak memberikan penguasaan bola kepada tim seperti ini, mereka menjadi percaya diri,” ujarnya.

Fernandes juga menegaskan bahwa United seharusnya lebih berani menekan lawan sejak area pertahanan mereka.

“Ini urusan manajer dan staf pelatih untuk menilainya, bukan saya. Terkadang kami harus lebih berani saat melakukan pressing, mengambil risiko dengan menekan lebih tinggi, dan membuat lawan tidak nyaman,” tutur Fernandes.

Carrick Balas Kritik Fernandes

Komentar Fernandes kemudian ditanyakan kepada Carrick dalam konferensi pers setelah pertandingan. Pelatih Manchester United itu mengakui timnya sempat mencoba menerapkan pendekatan pressing man-to-man pada babak kedua. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

“Kami sebenarnya menerapkan pressing setengah man-to-man pada babak kedua, lalu kebobolan dari situ,” kata Carrick.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Celtic vs Celta Vigo: Sama-Sama Terpuruk, Siapa Bangkit? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Celtic vs Celta Vigo: Sama-Sama Terpuruk, Siapa Bangkit?

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.38 WIB

Prediksi Skor Madura United vs Persib: Duel Ketat 10 Poin, Misi Tuan Rumah Hentikan Pangeran Biru - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Madura United vs Persib: Duel Ketat 10 Poin, Misi Tuan Rumah Hentikan Pangeran Biru

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Waspadai Kebangkitan Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Waspadai Kebangkitan Tamu

Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore