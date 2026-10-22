Prediksi Skor Madura United vs Persib: Duel Ketat 10 Poin, Misi Tuan Rumah Hentikan Pangeran Biru

Madura United berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persib Bandung. Kedua tim sama-sama mengoleksi 10 poin dan berpeluang memperbaiki posisi di klasemen. (Dok. Madura United)
JawaPos.com - Madura United akan menghadapi Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027. Berstatus sebagai tuan rumah, Laskar Sape Kerrab bertekad memanfaatkan dukungan suporter untuk menghentikan laju positif sang juara bertahan.
Pertandingan Madura United melawan Persib dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10/2026), pukul 19.00 WIB.
Madura United mengawali musim dengan meyakinkan setelah menyapu bersih tiga pertandingan pertama dengan kemenangan. Namun, konsistensi mereka mulai terganggu setelah kalah dari Persik Kediri dan bermain imbang 3-3 melawan Bhayangkara FC pada laga terakhir.
Hasil tersebut membuat tim asuhan Ze Gomes berusaha kembali ke jalur kemenangan. Tantangan kali ini tidak mudah karena mereka harus menghadapi Persib yang juga membutuhkan tambahan poin untuk menjaga persaingan di papan atas.
Persib datang dengan modal kemenangan tipis 1-0 atas Persik Kediri pada Minggu (18/10/2026). Hasil itu menjadi bekal penting bagi tim asuhan Igor Tolic untuk menghadapi laga tandang di Pamekasan.
Kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi 10 poin menjelang pertandingan. Karena itu, duel ini berpotensi memengaruhi persaingan di papan atas klasemen sementara.
Pelatih Madura United Ze Gomes menyadari Persib merupakan lawan tangguh. Ia menilai tim asal Bandung itu memiliki kualitas yang bisa menyulitkan anak asuhnya, tetapi tetap optimistis Madura United mampu bersaing.
"Mereka tim juara tahun lalu, itu tim bagus. Mereka pasti bisa bikin kami susah di sini juga, tapi kami percaya diri," kata Ze Gomes, dikutip dari laman resmi I.League.
Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan Madura United ingin memanfaatkan kesempatan bermain di hadapan pendukung sendiri. Ia berharap timnya tidak kehilangan poin dalam pertandingan penting tersebut.
"Yang penting kami tidak boleh gagal dapat poin. Kalau tidak bisa ambil tiga, kami ambil satu, tapi fokus utama dapat tiga poin di kandang kami sendiri," tegasnya.
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