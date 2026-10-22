Prediksi Skor Inter Escaldes vs Universitatea Craiova: Tamu Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Universitatea Craiova lebih diunggulkan saat menghadapi Inter Club d'Escaldes dalam lanjutan fase liga UEFA Conference League 2026/2027.

Pertandingan Inter Club d'Escaldes melawan Universitatea Craiova dijadwalkan berlangsung pada Kamis (22/10/2026). Wakil Rumania tersebut memiliki modal positif untuk menghadapi tuan rumah di Andorra.

Universitatea Craiova datang setelah bermain imbang 1-1 melawan Getafe pada pertandingan pertama fase liga Conference League. Mereka kemudian meraih kemenangan 2-0 atas Farul di kompetisi domestik.

Hasil tersebut memperkuat kepercayaan diri tim tamu menjelang laga di markas Inter Escaldes. Konsistensi performa juga menjadi salah satu faktor yang membuat Universitatea Craiova lebih layak diunggulkan.

Di sisi lain, Inter Escaldes tetap memiliki peluang memberikan perlawanan. Klub asal Andorra itu baru saja meraih kemenangan 4-2 atas Atlètic CE di kompetisi domestik.

Universitatea Craiova Punya Modal Positif Universitatea Craiova diperkirakan berusaha mengambil kendali permainan sejak awal. Penguasaan bola dan pergerakan cepat di area pertahanan lawan bisa menjadi cara untuk membongkar pertahanan Inter Escaldes.

Kualitas pemain dan pengalaman menghadapi lawan di kompetisi Eropa juga menjadi modal bagi tim tamu. Namun, mereka tetap perlu menjaga konsentrasi, terutama ketika kehilangan bola.

Inter Escaldes berpotensi mengandalkan kedisiplinan pertahanan untuk meredam tekanan. Tuan rumah juga dapat memanfaatkan serangan balik cepat apabila mampu merebut bola di area tengah.

Bermain di kandang sendiri bisa memberikan dorongan tambahan bagi Inter Escaldes. Mereka perlu memaksimalkan peluang yang didapat karena Universitatea Craiova diperkirakan lebih dominan dalam penguasaan bola.