Prediksi Skor Olympiacos vs Sparta Prague: Misi Tuan Rumah Lanjutkan Tren Positif Liga Europa

JawaPos.com - Olympiacos akan menghadapi Sparta Prague pada lanjutan fase liga Liga Europa 2026/2027, Jumat (23/10) 02.00 WIB dini hari.

Olympiacos selaku tuan rumah diyakini akan berupaya memanfaatkan dukungan suporter sendiri, untuk melanjutkan tren kemenangan.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Georgios Karaiskakis ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim sama-sama memiliki catatan positif di kompetisi Eropa.

Namun, Sparta Prague juga bukan lawan yang mudah ditaklukkan, terutama dengan pertahanan mereka yang cukup solid dalam beberapa pertandingan terakhir.

Tim tuan rumah datang dengan modal penting setelah mengalahkan Marseille dengan skor 1-0 di Velodrome pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menambah kepercayaan diri skuad asuhan Imanol Alguacil yang tengah berusaha menjaga konsistensi permainan.

Olympiacos juga memiliki catatan pertahanan yang cukup meyakinkan. Mereka hanya kebobolan satu gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Statistik tersebut menjadi salah satu modal untuk menghadapi Sparta Prague yang berpotensi memberikan ancaman melalui serangan balik cepat.

Selain performa lini belakang yang tangguh, Olympiacos juga berusaha mempertahankan momentum positif di Liga Europa.