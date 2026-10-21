Prediksi Skor Persija vs Arema FC di Super League: Macan Kemayoran Siap Ngamuk

Persija Jakarta diunggulkan mengalahkan Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Patriot, Rabu (21/10/2026). (Persija)
JawaPos.com — Prediksi skor Persija Jakarta vs Arema FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 mengarah pada kemenangan Macan Kemayoran dengan skor 3-1.
Bermain di Stadion Patriot, Rabu (21/10/2026) pukul 19.00 WIB, Persija Jakarta berpeluang bangkit dari kekalahan terakhir sekaligus memperpanjang tren negatif Arema FC yang belum menang dalam empat pertandingan.
Pertandingan Persija vs Arema FC akan disiarkan langsung melalui Indosiar dan Vidio. Duel ini menjadi kesempatan kedua tim untuk memperbaiki hasil setelah sama-sama menelan kekalahan pada pekan kelima.
Persija Jakarta sebelumnya dipermalukan Persita Tangerang dengan skor 2-3 dalam pertandingan tandang pada Sabtu (17/10). Sementara itu, Arema FC harus mengakui keunggulan Garudayaksa dengan skor 1-3 pada hari yang sama.
Persija Jakarta memiliki modal lebih meyakinkan menjelang pertandingan melawan Arema FC meskipun baru kehilangan rekor sempurnanya.
Pasukan Shin Tae-yong sebelumnya menyapu bersih empat pertandingan pembuka Super League 2026/2027 dengan kemenangan.
Macan Kemayoran mengalahkan Borneo FC 1-0, Persib Bandung 2-1, Java United 1-0, serta PSIM Yogyakarta 4-0.
Rangkaian hasil tersebut menunjukkan keseimbangan permainan Persija Jakarta sebelum akhirnya pertahanan mereka dibongkar Persita Tangerang.
Kekalahan 2-3 dari Persita menjadi peringatan serius bagi Shin Tae-yong untuk membenahi organisasi pertahanan.
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Persija Jakarta terlihat kesulitan mengantisipasi serangan balik cepat yang mampu mengeksploitasi ruang di belakang lini pertahanan.
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