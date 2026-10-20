Erik ten Hag Sebut Cristiano Ronaldo Mengecewakan Manchester United

Cristiano Ronaldo dijatuhi sanksi usai tinggalkan Timnas Portugal. (Instagram/@cristiano)
JawaPos.com - Erik ten Hag mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Cristiano Ronaldo sempat memanas selama menangani Manchester United. Mantan pelatih Setan Merah itu bahkan menilai Ronaldo telah mengecewakan tim ketika menjalani periode keduanya di Old Trafford.
Ten Hag mengambil alih Manchester United pada 2022 dan meninggalkan klub setelah dipecat pada 2024. Sejak kepergiannya, Ruben Amorim juga telah meninggalkan kursi pelatih, sementara Michael Carrick kini bertanggung jawab atas tim.
Ronaldo sendiri kembali ke Manchester United pada 2021, setelah sebelumnya menghabiskan enam tahun bersama klub tersebut antara 2003 dan 2009. Kepulangannya sempat menjadi salah satu cerita terbesar di dunia sepak bola, tetapi hubungan itu berakhir dengan kontroversi lebih dari setahun kemudian.
Pada akhir 2022, Ronaldo secara terbuka mengkritik hierarki dan manajemen klub. Situasi tersebut berujung pada pemutusan kontrak bersama, sekaligus menandai berakhirnya periode keduanya di Old Trafford.
Melansir ESPN, dalam wawancara dengan The Athletic, Ten Hag mengungkapkan bahwa Ronaldo kerap absen dalam sesi latihan dan tidak mencapai tingkat intensitas yang dibutuhkan.
Ia juga mengeklaim bahwa Ronaldo tidak menyelesaikan seluruh putaran yang dijadwalkan untuk para pemain Manchester United setelah kekalahan telak 4-0 dari Brentford.
Ten Hag mengatakan bahwa dirinya telah berusaha menjelaskan rencana dan ekspektasinya kepada Ronaldo sejak sebelum resmi menangani United. Ia bahkan terbang ke Portugal untuk berbicara langsung dengan sang penyerang.
"Dia mengecewakan tim, dan dia mengecewakan saya, karena kami telah membuat rencana dengannya. Saya terbang ke Portugal untuk berbicara dengannya tentang apa yang saya tuju sebelum saya datang ke United," kata Ten Hag.
Meski memberikan kritik tajam, Ten Hag tetap mengakui kualitas Ronaldo sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Namun, ia menegaskan bahwa reputasi besar tidak bisa mengesampingkan kebutuhan tim.
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