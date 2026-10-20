Kerusuhan di Prancis Berimbas ke Klub Ligue 1, Toko Resmi Marseille dan Lille Dijarah

JawaPos.com - Dua klub sepak bola Prancis, Olympique de Marseille dan Lille OSC, melaporkan penjarahan serta perusakan toko resmi mereka saat kerusuhan melanda sejumlah wilayah di Prancis pada 17 hingga 18 Oktober. Insiden itu menyebabkan kerusakan properti dan memaksa kedua klub menutup sementara toko mereka.

Kerusuhan terjadi di tengah gelombang protes masyarakat terhadap kenaikan harga dan penurunan kualitas layanan publik. Situasi itu menjadi salah satu periode kerusuhan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir dengan ribuan orang ditangkap serta sejumlah toko dijarah atau dirusak.

Olympique de Marseille mengecam keras penjarahan yang menargetkan toko resmi mereka di La Canebiere, jalan utama bersejarah di pusat Kota Marseille. Melalui pernyataan resminya pada Senin (19/10), Marseille juga menyampaikan solidaritas kepada Puma sebagai mitra yang mengoperasikan toko tersebut.

“Olympique de Marseille mengecam sekeras-kerasnya tindakan kekerasan dan penjarahan yang menargetkan toko resmi mereka di La Canebiere serta menyampaikan solidaritas kepada mitranya, Puma, yang mengoperasikan toko tersebut," tulis pernyataan klub dikutip dari X.

Marseille menjelaskan bahwa insiden itu menyebabkan kerusakan properti yang cukup parah sehingga toko harus ditutup sementara waktu untuk umum. Meskipun demikian, para pendukung masih dapat mengunjungi toko resmi Marseille lainnya di kota tersebut. Klub juga berjanji akan memberikan informasi terbaru kepada para penggemar setelah situasi memungkinkan toko tersebut beroperasi kembali.

Sementara itu, Lille mengalami kejadian serupa di toko resminya yang terletak di Rue Faidherbe, kawasan pusat kota. Insiden penjarahan dan perusakan berat terjadi pada Sabtu (17/10) sehingga toko tersebut harus ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Melalui pernyataan resminya pada Minggu (18/10), Lille menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan setelah insiden tersebut. Klub secara khusus berterima kasih kepada para karyawan toko, pendukung, serta masyarakat yang turut membantu tanpa memandang apakah mereka penggemar sepak bola atau bukan.

“LOSC juga ingin mengucapkaan salam dan berterima kasih kepada semua orang yang telah memberikan dukungan selama beberapa jam terakhir, terutama para karyawan toko kami, serta para pejalan kaki, baik penggemar maupun bukan, yang secara spontan menawarkan bantuan, uluran tangan, dan dukungan moral," tulis pernyataan Lille dikutip dari akun X resminya.