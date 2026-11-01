Prediksi Skor Marseille vs Toulouse: Les Phoceens Pesta Gol di Velodrome

JawaPos.com — Marseille diprediksi mengalahkan Toulouse 3-2 dalam laga pekan kesembilan Ligue 1 di CEPAC Velodrome, Senin (2/11/2026) pukul 02.45 WIB, berbekal ketajaman lini depan dan tiga kemenangan liga beruntun.

Pertandingan penutup rangkaian laga hari Minggu ini berpotensi menghadirkan pesta gol, meski pertahanan tuan rumah yang masih rapuh memberi Toulouse kesempatan untuk mencuri poin.

Les Phoceens menyambut pertandingan ini setelah menundukkan Le Havre dengan skor ketat 4-3 pada penampilan liga terakhir.

Kemenangan tersebut mengangkat pasukan Bruno Genesio ke peringkat kedelapan, sedangkan Toulouse berada di posisi ke-11 setelah bermain tanpa gol melawan Troyes.

Pertemuan ini mempertemukan dua tim yang sedang menikmati tren positif, tetapi membawa persoalan berbeda menuju lapangan.

Marseille masih kesulitan menjaga pertahanan, sementara Toulouse perlu menghidupkan kembali ketajaman setelah rentetan pertandingan produktifnya terhenti pekan lalu.

Seberapa Besar Peluang Marseille Melanjutkan Kemenangan? Marseille mempunyai peluang memperpanjang rangkaian kemenangan karena sudah memenangi tiga pertandingan Ligue 1 secara beruntun.

Catatan tersebut menjadi respons penting setelah mereka sebelumnya menelan tiga kekalahan berturut-turut dalam kompetisi yang sama.