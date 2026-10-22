Prediksi Skor Sturm Graz vs Marseille: Tamu Bidik Kemenangan Perdana, Tuan Rumah Siap Melawan

Sturm Graz siap melawan Marseille demi tiga poin di Liga Europa. (istimewa)
JawaPos.com - Sturm Graz akan menjamu Marseille pada matchday ketiga fase liga Liga Europa 2026/2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Kamis (22/10/2026) pukul 23.45 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah mengawali kompetisi dengan hasil yang kurang memuaskan.
Pertandingan dijadwalkan kick-off pukul 23.45 WIB. Sturm Graz memiliki modal positif setelah meraih kemenangan besar di kompetisi domestik, sedangkan Marseille datang dengan kepercayaan diri yang mulai pulih usai mencatat hasil meyakinkan di Liga Prancis.
Meski demikian, kedua tim masih memiliki pekerjaan rumah. Sturm Graz harus mengatasi masalah cedera pemain, termasuk kehilangan kiper utama Daniil Khudyakov.
Sementara itu, Marseille perlu membuktikan bahwa performa apik di liga domestik bisa berlanjut ke kompetisi Eropa.
Sturm Graz baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan awal Liga Europa.
Mereka sebelumnya bermain imbang pada laga pembuka sebelum menelan kekalahan 0-3 dari Bournemouth pada pertandingan kedua.
Hasil tersebut membuat wakil Austria itu membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang bersaing di fase liga.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu keuntungan yang ingin dimaksimalkan oleh tim asuhan Fabio Ingolitsch.
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