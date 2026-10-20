Prediksi AS Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: Giallorossi Diunggulkan

Penyerang AS Roma Paulo Dybala. (Dok. Paulo Dybala)
JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Slovan Bratislava pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadio Olimpico, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan setelah gagal meraih hasil positif pada pertandingan sebelumnya.
Tim asuhan Gian Piero Gasperini sebelumnya harus mengakui keunggulan Real Madrid dalam pertandingan sengit yang berakhir dengan skor 3-4.
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Meski demikian, bermain di Stadio Olimpico bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Giallorossi.
Roma tercatat memenangi delapan dari 10 pertandingan kandang terakhirnya di Liga Champions.
Catatan tersebut membuat mereka cukup layak diunggulkan saat menghadapi wakil Slovakia itu.
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Di sisi lain, Slovan Bratislava juga membawa hasil positif dari kompetisi domestik.
Mereka menang telak 3-0 atas Trnava pada 17 Oktober 2026. Namun, performa di level Eropa masih menjadi persoalan bagi tim besutan Yaya Toure tersebut.
Kekalahan 0-3 dari Stuttgart pada pertandingan sebelumnya membuat Slovan belum meraih kemenangan dalam 10 pertandingan di fase utama Liga Champions.
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