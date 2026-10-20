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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 14.44 WIB

Prediksi Skor PSG vs Barcelona: Sama-Sama On Fire, Laga Berpotensi Berakhir Imbang

PSG akan menghadapi raksasa Spanyol Barcelona dalam lanjutan liga champions. (Bein Sports) - Image

PSG akan menghadapi raksasa Spanyol Barcelona dalam lanjutan liga champions. (Bein Sports)

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) akan menghadapi Barcelona pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Parc des Princes, Paris, Rabu (21/10) pukul 02.00 WIB.

Duel tersebut diperkirakan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan dua kemenangan beruntun.

PSG memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Sementara itu, Barcelona datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan sejumlah kemenangan meyakinkan.

Pertemuan kedua tim menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada matchday ketiga.

Selain memiliki sejarah persaingan panjang di kompetisi Eropa, PSG dan Barcelona juga sama-sama mempunyai lini serang yang mampu memberikan ancaman sepanjang pertandingan.

PSG menatap pertandingan ini dengan modal positif. Performa PSG di kompetisi Eropa juga cukup konsisten. 

Faktor kandang juga bisa menjadi keuntungan bagi PSG. Dukungan suporter di Parc des Princes diharapkan bisa membantu PSG tampil agresif sejak menit awal.

Meski demikian, PSG tetap harus mewaspadai kualitas permainan Barcelona.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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