Roberto De Zerbi Terapkan Metode Latihan Baru untuk Tottenham

JawaPos.com - Roberto De Zerbi mulai menerapkan pendekatan baru untuk membangun kekompakan skuad Tottenham Hotspur. Salah satu langkahnya adalah melarang para pemain menggunakan ponsel saat sarapan, makan siang, dan makan malam selama kamp pelatihan di Marbella.

Tottenham telah menghabiskan lebih dari GBP 380 juta untuk mendatangkan 10 pemain baru pada musim panas ini. Namun, investasi besar tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan. Spurs masih terpuruk di dasar klasemen Liga Premier setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan pembuka.

De Zerbi menyadari tekanan akan semakin besar jika Tottenham kembali gagal menang saat menjamu Coventry pada Senin. Karena itu, ia berharap perjalanan ke Spanyol dapat membantu mengubah suasana suram di klub menjadi lebih positif.

De Zerbi Larang Pemain Gunakan Ponsel Saat Makan Melansir ESPN, De Zerbi menjelaskan bahwa kamp pelatihan di Marbella bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan di lapangan. Ia juga ingin para pemain menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan membangun hubungan yang lebih kuat di luar pertandingan.

"Kami bekerja di lapangan, kami tetap bersama -- kami menyingkirkan ponsel dari sarapan, makan siang, dan makan malam agar tetap bersama karena sekarang ponsel selalu ada sepanjang waktu," kata De Zerbi dalam konferensi pers.

Selain membatasi penggunaan ponsel, Tottenham juga mengadakan sejumlah pertemuan untuk membahas situasi tim dan tanggung jawab setiap pemain.

"Kami mengadakan dua atau tiga pertemuan penting untuk membicarakan sepak bola, situasi kami, dan bagaimana setiap orang harus bertanggung jawab. Dan tidak lebih dari itu. Ada beberapa makan malam khusus untuk para pemain, beberapa makan malam khusus untuk staf."

De Zerbi mengakui bahwa dirinya harus terus mencari cara untuk memperbaiki keadaan Tottenham. Ia juga pernah menerapkan pendekatan serupa ketika menangani Marseille.