Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

JawaPos.com — Madura United membidik tiga poin saat menantang Persebaya Surabaya dalam Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) malam, pada Super League 2026/2027.

Demi memaksimalkan peluang membawa pulang kemenangan, Laskar Sape Kerrab langsung mempercepat persiapan dengan memprioritaskan pemulihan kebugaran pemain di tengah waktu yang hanya sekitar tiga hari.

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Ambisi itu membuat Madura United segera mengalihkan perhatian selepas menghadapi Persib pada Kamis (22/10/2026) malam. Agenda berikutnya sudah menunggu, dengan pertandingan tandang lawan Green Force menjadi tantangan yang harus segera disiapkan.

Pelatih Madura United Jose Gomes ingin anak asuhnya datang ke Surabaya dengan kondisi terbaik. Dia menempatkan pemulihan fisik sebagai kebutuhan utama sebelum mematangkan rencana permainan untuk menghadapi tuan rumah.

Mengapa Madura United Mempercepat Persiapan Derbi Suramadu? Madura United mempercepat persiapan karena hanya memiliki waktu sekitar tiga hari sebelum menghadapi Persebaya Surabaya. Jeda tersebut harus dimanfaatkan untuk perjalanan, mengembalikan kondisi pemain, sekaligus menyiapkan taktik menghadapi pertandingan berikutnya.

Selepas laga melawan Persib, skuad Madura United langsung bertolak menuju Bangkalan. Para pemain meninggalkan penginapan pada pukul 23.00 WIB, memperlihatkan padatnya agenda yang harus mereka jalani menjelang Derbi Suramadu.

Pergerakan cepat itu berlanjut dengan latihan di Stadion Gelora Bangkalan pada Jumat (23/10/2026) sore. Artinya, sehari setelah pertandingan sebelumnya, Laskar Sape Kerrab sudah kembali menjalankan agenda untuk menatap duel di Stadion Gelora Bung Tomo.

Rangkaian kegiatan tersebut memperlihatkan persiapan Madura United sudah berjalan sejak berakhirnya laga sebelumnya. Waktu yang tersedia dimanfaatkan untuk membawa perhatian pemain menuju tantangan baru, termasuk tuntutan tampil maksimal di kandang lawan.

Bagi tim pelatih, jadwal yang rapat membuat pengaturan kondisi pemain menjadi bagian penting dari persiapan pertandingan. Kebutuhan menyusun taktik berjalan beriringan dengan upaya memastikan para pemain bisa kembali bugar sebelum Senin malam.