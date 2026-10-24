Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

prediksi pertandingan barcelona vs real madrid (x @siaranbolalive)
JawaPos.com - Pertandingan Barcelona vs Real Madrid menjadi sajian utama LaLiga 2026/2027 yang dinantikan penggemar sepak bola. Duel berjudul El Clasico ini berlangsung di Spotify Camp Nou pada Senin dini hari.
Bukan sekadar perebutan tiga poin, laga ini juga menjadi pertarungan gengsi dua rival abadi yang sama-sama mengincar dominasi di kompetisi tertinggi Spanyol.
Barcelona memiliki modal kuat menjelang pertandingan. Skuad asuhan Hansi Flick berhasil meraih sembilan kemenangan beruntun di LaLiga dan mengumpulkan 27 poin.
Meski baru menelan kekalahan dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, ketajaman lini serang Blaugrana tetap menjadi ancaman serius bagi pertahanan Real Madrid.
Di sisi lain, Real Madrid datang dengan tekad menghentikan laju sempurna rivalnya. Tim asuhan José Mourinho mengoleksi 21 poin dan membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak di klasemen.
Namun, absennya Vinicius Junior akibat skorsing menjadi tantangan tersendiri bagi Los Blancos dalam membongkar pertahanan tuan rumah.
Lamine Yamal diprediksi menjadi salah satu pemain kunci Barcelona berkat kreativitas dan keberaniannya menusuk dari sisi sayap.
Sementara itu, Real Madrid masih memiliki Kylian Mbappe yang berbahaya melalui kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan penyelesaian akhir.
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