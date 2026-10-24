Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

Bernardo Tavares bertekad memperbaiki permainan Persebaya Surabaya saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026). (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya membidik kemenangan atas Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB, untuk memperbaiki posisi kesembilan klasemen Super League 2026/2027.
Pelatih Bernardo Tavares bertekad membawa Green Force tampil lebih baik pada pekan ketujuh setelah kekalahan perdana musim ini dari PSM Makassar menghentikan catatan tidak terkalahkan timnya.
Pertandingan kandang tersebut menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk segera merespons hasil mengecewakan di Parepare. Namun, lawan yang datang membawa modal kemenangan atas Persib Bandung jelas menghadirkan tantangan besar bagi ambisi tuan rumah mengamankan tiga poin.
Madura United baru saja menaklukkan Persib Bandung dengan skor 1-0 di Pamekasan. Hasil itu mengantarkan tim tamu ke peringkat ketiga, sementara Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan turun ke urutan kesembilan setelah kalah dengan skor identik.
Perbedaan posisi tersebut membuat pertemuan di Surabaya memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan.
Persebaya Surabaya membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki klasemen, sedangkan Madura United datang dengan kepercayaan diri setelah meraih hasil positif pada pertandingan sebelumnya.
Bernardo Tavares menjanjikan upaya perbaikan setelah Persebaya Surabaya pulang tanpa poin dari markas PSM Makassar. Pelatih tersebut meminta timnya mengambil pelajaran dari kekalahan dan mengarahkan perhatian kepada pertandingan selanjutnya yang sudah menunggu.
“Kami tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi dalam pertandingan ini. Yang bisa kami lakukan adalah mengevaluasi kekurangan dan berusaha tampil lebih baik pada laga selanjutnya,” tutup Tavares.
Pernyataan itu menjadi pesan penting menjelang pertandingan melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya Surabaya perlu menerjemahkan evaluasi menjadi permainan yang lebih efektif agar kesempatan meraih kemenangan di kandang bisa dimaksimalkan.
Kekecewaan Tavares terhadap hasil di Parepare memang sulit disembunyikan setelah pertandingan berakhir. Persebaya Surabaya memiliki kesempatan membawa pulang poin, tetapi gol bunuh diri dan kegagalan penalti membuat harapan tersebut tidak terwujud.
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Jawa Pos
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