Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla: Yan Diomande Gantikan Vinicius Junior

JawaPos.com - Akhir pekan ini menjadi momen penting bagi Real Madrid. Los Blancos akan menjalani pertandingan terakhir La Liga sebelum El Clasico pada akhir bulan, yang berpotensi menentukan arah persaingan gelar bahkan sebelum Halloween tiba.

Real Madrid akan menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu pada Minggu. Tim asuhan Jose Mourinho harus memastikan tidak kehilangan poin lagi dalam persaingan perebutan gelar yang semakin ketat.

Kemenangan atas Roma di Liga Champions pada pertengahan pekan memberikan kelegaan sekaligus menyisakan sejumlah pertanyaan. Mourinho juga membutuhkan hasil positif untuk meredam kritik setelah beberapa pekan yang kurang meyakinkan.

Kekalahan ketiga musim ini tentu akan menjadi pukulan besar bagi Los Blancos.

Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla Melansir Sports Illustrated, setelah mengalami kekecewaan akibat kekalahan dalam Derbi Madrid, Real Madrid merespons dengan dua kemenangan beruntun atas Villarreal dan Roma. Meski demikian, penampilan mereka dalam kedua pertandingan tersebut belum sepenuhnya meyakinkan.

Di sisi lain, Sevilla memulai musim dengan cukup baik setelah sempat menghadapi kekhawatiran degradasi pada pramusim. Mereka hanya kalah dari Atletico Madrid dan Barcelona, serta kini berada satu tingkat di bawah Real Madrid di posisi kelima klasemen.

Tim asuhan Luis Garcia diperkirakan tidak akan menyerah begitu saja, terutama ketika menghadapi Madrid yang masih mencari konsistensi. Namun, kekuatan lini serang tuan rumah bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini.

Prediksi skor: Real Madrid 3-1 Sevilla.