Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.36 WIB

Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla: Yan Diomande Gantikan Vinicius Junior

Real Madrid menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu dengan misi meraih tiga poin sebelum El Clasico. Absennya Vinicius Junior membuka peluang bagi Yan Diomande untuk tampil di lini serang. (Instagram/@realmadrid) - Image

Real Madrid menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu dengan misi meraih tiga poin sebelum El Clasico. Absennya Vinicius Junior membuka peluang bagi Yan Diomande untuk tampil di lini serang. (Instagram/@realmadrid)

JawaPos.com - Akhir pekan ini menjadi momen penting bagi Real Madrid. Los Blancos akan menjalani pertandingan terakhir La Liga sebelum El Clasico pada akhir bulan, yang berpotensi menentukan arah persaingan gelar bahkan sebelum Halloween tiba.

Real Madrid akan menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu pada Minggu. Tim asuhan Jose Mourinho harus memastikan tidak kehilangan poin lagi dalam persaingan perebutan gelar yang semakin ketat.

Kemenangan atas Roma di Liga Champions pada pertengahan pekan memberikan kelegaan sekaligus menyisakan sejumlah pertanyaan. Mourinho juga membutuhkan hasil positif untuk meredam kritik setelah beberapa pekan yang kurang meyakinkan.

Kekalahan ketiga musim ini tentu akan menjadi pukulan besar bagi Los Blancos.

Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla

Melansir Sports Illustrated, setelah mengalami kekecewaan akibat kekalahan dalam Derbi Madrid, Real Madrid merespons dengan dua kemenangan beruntun atas Villarreal dan Roma. Meski demikian, penampilan mereka dalam kedua pertandingan tersebut belum sepenuhnya meyakinkan.

Di sisi lain, Sevilla memulai musim dengan cukup baik setelah sempat menghadapi kekhawatiran degradasi pada pramusim. Mereka hanya kalah dari Atletico Madrid dan Barcelona, serta kini berada satu tingkat di bawah Real Madrid di posisi kelima klasemen.

Tim asuhan Luis Garcia diperkirakan tidak akan menyerah begitu saja, terutama ketika menghadapi Madrid yang masih mencari konsistensi. Namun, kekuatan lini serang tuan rumah bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini.

Prediksi skor: Real Madrid 3-1 Sevilla.

Prediksi Susunan Pemain Real Madrid vs Sevilla

Vinicius Junior dipastikan absen dalam pertandingan ini setelah larangan bermain empat pertandingan mulai berlaku akhir pekan ini. Pemain asal Brasil tersebut baru bisa kembali merumput pada November.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla: Los Blancos Siap Pesta Gol Demi Pangkas Jarak dari Barcelona! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla: Los Blancos Siap Pesta Gol Demi Pangkas Jarak dari Barcelona!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 14.45 WIB

Terungkap, Ini Kata-Kata Vinicius usai Diganti saat Real Madrid Comeback Lawan AS Roma - Image
Sepak Bola Dunia

Terungkap, Ini Kata-Kata Vinicius usai Diganti saat Real Madrid Comeback Lawan AS Roma

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03.54 WIB

Vinicius Akui Mourinho Benar Menggantinya, Endrick Jadi Kunci Comeback Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Vinicius Akui Mourinho Benar Menggantinya, Endrick Jadi Kunci Comeback Real Madrid

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.39 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore