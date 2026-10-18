Prediksi Skor FC Cincinnati vs Columbus Crew: Derby Panas, Pertahanan Tuan Rumah Rapuh

JawaPos.com - FC Cincinnati akan menjamu Columbus Crew dalam lanjutan Major League Soccer (MLS) 2026.

Pertandingan bertajuk Hell is Real Derby tersebut dijadwalkan berlangsung di TQL Stadium pada Minggu (18/10) waktu setempat atau Senin (19/10) pukul 04.00 WIB.

Duel dua rival asal Ohio ini diperkirakan berlangsung ketat.

Selain gengsi dalam persaingan regional, kedua tim juga memiliki kepentingan besar untuk mengamankan posisi terbaik demi melanjutkan perjalanan ke babak playoff Wilayah Timur.

FC Cincinnati memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri.

Namun, tim asuhan Pat Noonan itu masih dibayangi persoalan di lini pertahanan.

Dalam enam pertandingan terakhir, Cincinnati dilaporkan kebobolan rata-rata 2,83 gol per laga.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Noonan, terlebih mereka diperkirakan tidak bisa mengandalkan sejumlah pemain bertahan yang mengalami cedera.