Prediksi Skor Heerenveen vs Excelsior: Lini Belakang Rapuh, Tim Tamu Hadapi Ujian Berat

Heerenveen membidik kemenangan atas SBV Excelsior. (Heerenveen)
JawaPos.com - Heerenveen akan menjamu SBV Excelsior pada pekan kesembilan Liga Belanda 2026/2027 di Abe Lenstra Stadion, Sabtu (17/10) pukul 01.00 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.
Heerenveen ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Excelsior berusaha bangkit setelah mengalami kekalahan telak dari FC Groningen.
Heerenveen perlu memperbaiki efektivitas serangan, sementara Excelsior harus segera membenahi lini pertahanan yang masih mudah ditembus lawan.
Heerenveen datang ke pertandingan ini setelah kalah 0-2 dari PSV Eindhoven.
Performa kandang Heerenveen belakangan belum sepenuhnya konsisten dan belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan kandang liga setelah kemenangan atas Sparta Rotterdam.
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Di sisi lain, Excelsior juga sedang berada dalam periode yang kurang menyenangkan.
Tim asuhan Ruben den Uil belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir dan baru saja menelan kekalahan 1-5 dari FC Groningen.
Meski begitu, Excelsior bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata karena masih mampu mencetak gol secara konsisten dan selalu membobol gawang lawan dalam setiap pertandingan liga.
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