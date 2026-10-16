Prediksi Skor Heerenveen vs Excelsior: Lini Belakang Rapuh, Tim Tamu Hadapi Ujian Berat

JawaPos.com - Heerenveen akan menjamu SBV Excelsior pada pekan kesembilan Liga Belanda 2026/2027 di Abe Lenstra Stadion, Sabtu (17/10) pukul 01.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Heerenveen ingin memaksimalkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan Excelsior berusaha bangkit setelah mengalami kekalahan telak dari FC Groningen.

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Heerenveen perlu memperbaiki efektivitas serangan, sementara Excelsior harus segera membenahi lini pertahanan yang masih mudah ditembus lawan.

Heerenveen datang ke pertandingan ini setelah kalah 0-2 dari PSV Eindhoven.

Performa kandang Heerenveen belakangan belum sepenuhnya konsisten dan belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan kandang liga setelah kemenangan atas Sparta Rotterdam.

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Di sisi lain, Excelsior juga sedang berada dalam periode yang kurang menyenangkan.

Tim asuhan Ruben den Uil belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir dan baru saja menelan kekalahan 1-5 dari FC Groningen.