Prediksi Skor KAA Gent vs AGF Aarhus: Pertahanan Solid Jadi Andalan Tuan Rumah

JawaPos.com – KAA Gent akan menghadapi AGF Aarhus dalam lanjutan Liga Konferensi Eropa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Ghelamco Arena, Belgia, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kemenangan dari kompetisi domestik. Meski demikian, Gent sedikit lebih diunggulkan karena bermain di hadapan pendukung sendiri dan memiliki catatan pertahanan yang cukup solid dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dalam laga terakhirnya, Gent mengalahkan SV Zulte Waregem dengan skor 2-0 di kompetisi Divisi Pertama A Belgia. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi tuan rumah menjelang pertandingan di pentas Eropa.

Gent mencatatkan penguasaan bola sebesar 53 persen dan melepaskan 12 tembakan, dengan tujuh di antaranya mengarah tepat ke gawang. Ibrahima Cissé membuka keunggulan pada menit ke-12, sedangkan Michel-Ange Balikwisha memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-92.

Zulte Waregem sebenarnya mampu memberikan perlawanan dengan menciptakan 13 tembakan. Namun, hanya tiga peluang yang mengarah tepat ke gawang dan tidak ada yang berhasil menghasilkan gol.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Gent dalam memanfaatkan peluang sekaligus menjaga organisasi pertahanan. Mereka juga hanya kebobolan tiga gol dalam enam pertandingan terakhir, sebuah catatan yang bisa menjadi modal penting untuk menghadapi AGF Aarhus.

Bermain di kandang sendiri memberikan kesempatan bagi Gent untuk mengambil inisiatif serangan sejak awal. Namun, mereka tetap perlu menjaga konsentrasi karena AGF Aarhus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang.

AGF Aarhus Datang dengan Modal Kemenangan AGF Aarhus juga tidak datang dengan kondisi buruk. Wakil Denmark tersebut baru saja meraih kemenangan telak 3-0 atas SønderjyskE di kompetisi Superliga Denmark.

Dalam pertandingan itu, AGF Aarhus mencatatkan penguasaan bola sebesar 53 persen dan menghasilkan sembilan tembakan, empat di antaranya tepat sasaran. Mereka mampu memaksimalkan peluang meski tidak menciptakan banyak tembakan.