Prediksi Skor Lugano vs Red Star Belgrade: Tim Tamu Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Lugano akan menghadapi Red Star Belgrade dalam lanjutan Liga Konferensi Eropa 2026/2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di AIL Arena pada Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan terakhir. Karena itu, duel ini diperkirakan berlangsung ketat.

Lugano memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Klub asal Swiss tersebut baru saja menang telak 4-0 atas FC Luzern di kompetisi Liga Super Swiss.

Namun, Red Star Belgrade juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Radnički 1923 dengan skor 3-0.

Lugano menunjukkan performa meyakinkan saat menghadapi FC Luzern. Mereka menguasai 60 persen bola dan melepaskan 19 tembakan, dengan tujuh di antaranya tepat sasaran.

Daniel Dos Santos menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dengan mencetak dua gol pada menit ke-12 dan ke-78. Dereck Moncada kemudian menambah keunggulan Lugano pada menit ke-87, sedangkan satu gol lainnya tercipta melalui gol bunuh diri Rúben Dantas Fernandes pada menit ke-61.

Kemenangan tersebut memperpanjang catatan positif Lugano. Dalam enam pertandingan terakhir, mereka meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Lini pertahanan Lugano juga cukup disiplin dengan hanya kebobolan empat gol dalam periode tersebut. Catatan ini menjadi modal penting untuk menghadapi Red Star yang memiliki lini serang berbahaya.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Lugano. Namun, mereka tetap perlu menjaga konsistensi permainan sejak awal pertandingan.