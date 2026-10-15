Prediksi Skor Lech Poznan vs Bayer Leverkusen: Die Werkself Diunggulkan Menang

JawaPos.com – Bayer Leverkusen akan menghadapi Lech Poznan pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Poznan, Kamis (15/10/2026) malam waktu setempat atau Jumat dini hari WIB.

Leverkusen datang dengan modal kemenangan pada pertandingan pembuka. Wakil Jerman itu ingin melanjutkan tren positif sekaligus mengamankan tiga poin di markas lawan.

Di sisi lain, Lech Poznan berusaha bangkit setelah menelan kekalahan telak 0-4 dari Crystal Palace pada laga pertama. Meski Leverkusen lebih diunggulkan, tuan rumah memiliki catatan kandang yang patut diperhitungkan.

Lech memenangi enam pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi, mencetak total 19 gol, dan mencatatkan empat clean sheet. Statistik tersebut menunjukkan bahwa mereka cukup nyaman bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dukungan suporter bisa menjadi modal penting bagi Lech untuk memberikan tekanan sejak menit awal. Namun, konsistensi lini belakang tetap menjadi pekerjaan rumah setelah mereka kebobolan empat gol saat menghadapi Crystal Palace.

Dalam pertandingan tersebut, Lech sudah tertinggal tiga gol pada babak pertama sehingga kesulitan mengejar ketertinggalan. Situasi semakin sulit setelah Radoslaw Murawski menerima kartu kuning kedua menjelang akhir laga.

Murawski dipastikan absen akibat hukuman tersebut. Kehilangan gelandang itu berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan Lech, terutama ketika menghadapi lawan dengan kemampuan menyerang yang baik.

Pelatih Niels Frederiksen diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-4-2. Mikael Ishak berpeluang menjadi tumpuan di lini depan, dengan Walemark dan Palma mengisi sektor sayap. Rodriguez serta Kozubal diproyeksikan mengisi lini tengah, sedangkan Pereira, Skrzypczak, Monka, dan Gurgul memperkuat pertahanan di depan kiper Lis.

Lech membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya setelah hasil buruk pada pertandingan pembuka. Mereka harus tampil lebih disiplin, khususnya ketika kehilangan penguasaan bola, agar tidak memberikan terlalu banyak ruang bagi Leverkusen.