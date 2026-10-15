Prediksi Skor Lyon vs Crystal Palace: Duel Ketat, Rawan Imbang

JawaPos.com – Lyon akan menjamu Crystal Palace pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027 di Groupama Stadium, Kamis (15/10/2026) malam WIB. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan kedua untuk menjaga peluang melangkah jauh di kompetisi Eropa.

Pertandingan Lyon vs Crystal Palace dijadwalkan kick-off pukul 23.45 WIB. Duel ini juga menarik perhatian karena pelatih Crystal Palace, Pierre Sage, akan menghadapi mantan klub yang pernah ditanganinya.

Lyon memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Crystal Palace datang dengan kepercayaan diri setelah mengawali kiprah di Liga Europa dengan kemenangan telak 4-0 atas Lech Poznan.

Lyon juga mengawali kompetisi dengan hasil positif. Tim asuhan Paulo Fonseca mengalahkan Anderlecht dengan skor 2-1 pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut menjadi modal penting menjelang laga kandang melawan wakil Inggris itu.

Meski demikian, performa Lyon di kompetisi domestik belum sepenuhnya konsisten. Setelah menang 4-0 atas Rennes, mereka kalah 1-2 saat bertandang ke markas Lens.

Kekalahan tersebut menjadi pengingat bahwa Lyon perlu menjaga konsentrasi, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kemampuan memanfaatkan ruang di lini pertahanan.

Bermain di Groupama Stadium bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Les Gones. Lyon memiliki catatan kandang yang kuat di kompetisi Eropa, sehingga mereka berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Namun, rekor kandang bukan jaminan kemenangan. Crystal Palace memiliki kualitas untuk memberikan tekanan, terutama melalui serangan cepat dan pergerakan pemain di lini depan.

Di sisi lain, Crystal Palace datang dengan modal positif. The Eagles menang 4-0 atas Lech Poznan pada laga pembuka Liga Europa, kemudian mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 3-1 di Premier League.