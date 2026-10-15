Prediksi Skor Union SG vs Real Sociedad: Susunan Pemain dan Jadwal Liga Europa

JawaPos.com – Union Saint-Gilloise (Union SG) akan menghadapi Real Sociedad pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di King Power at Den Dreef Stadium, Leuven, Belgia, Kamis (15/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Union SG memiliki modal positif setelah mengawali kiprahnya di Liga Europa musim ini dengan kemenangan 3-0 atas Viktoria Plzen. Hasil tersebut menjadi bekal bagi wakil Belgia itu untuk kembali memburu tiga poin.

Di sisi lain, Real Sociedad datang dengan misi bangkit setelah kalah 1-2 dari Bournemouth pada pertandingan pembuka. Klub asal Spanyol tersebut membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bersaing di fase liga.

Union SG sedang berada dalam tren yang cukup baik. Mereka belum terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan catatan enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Hasil imbang 1-1 melawan OH Leuven pada akhir pekan lalu menjadi catatan terbaru Les Unionistes. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa Union SG mampu menjaga stabilitas permainan sekaligus memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.

Kemenangan 3-0 atas Viktoria Plzen juga menjadi bukti bahwa Union SG memiliki potensi untuk bersaing di kompetisi Eropa. Namun, mereka tetap harus mewaspadai kualitas Real Sociedad yang memiliki sejumlah pemain berbahaya di lini serang.

Real Sociedad sendiri baru meraih kemenangan 3-2 atas Deportivo La Coruna di kompetisi domestik. Hasil tersebut menjadi modal untuk meningkatkan kepercayaan diri setelah kekalahan di Liga Europa.

Pelatih Pellegrino Matarazzo tentu ingin timnya membawa momentum positif tersebut ke pertandingan melawan Union SG. Namun, Real Sociedad perlu menjaga keseimbangan antarlini agar tidak memberikan ruang bagi tuan rumah untuk mengembangkan permainan.

Union SG berpotensi memberikan tekanan melalui permainan agresif dan pergerakan pemain di area serangan. Jika mampu memaksimalkan peluang, mereka bisa menyulitkan pertahanan tim tamu.