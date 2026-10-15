PSG Tundukkan Manchester City 4-2 dan Perpanjang 5 Kemenangan Beruntun

PSG kalahkan Manchester City dalam Liga Champions di Etihad (Bein Sports)
JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) membuat pernyataan kuat di Liga Champions setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 4-2 di Stadion Etihad.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Kemenangan tersebut menegaskan kebangkitan tim asuhan Luis Enrique yang kembali menunjukkan ketajaman serangan dan konsistensi permainan setelah sempat mengalami kekalahan dari AS Monaco.
Hasil positif ini sekaligus memperpanjang tren kemenangan PSG menjadi lima pertandingan beruntun dengan total 16 gol yang dicetak di berbagai kompetisi.
Kebangkitan PSG dimulai melalui kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava, kemudian dilanjutkan dengan kemenangan 1-0 atas Stade Brestois 29 dan 2-1 melawan Olympique Marseille.
Tim asal Paris tersebut mempertahankan momentum dengan mengalahkan Le Mans 3-1 sebelum menundukkan Manchester City dalam pertandingan Liga Champions yang berlangsung sengit.
Rentetan hasil tersebut menunjukkan peningkatan performa lini serang PSG sekaligus memperkuat kepercayaan diri para pemain menjelang pertandingan penting berikutnya.
Selain menunjukkan perkembangan di kompetisi Eropa, PSG juga semakin dekat dengan puncak klasemen Ligue 1 setelah memangkas jarak menjadi tiga poin dari pemimpin klasemen AS Monaco.
Luis Enrique kini memiliki kesempatan untuk mempertahankan momentum tim saat menghadapi Strasbourg pada 17 Oktober sebelum menjamu Barcelona di Parc des Princes pada 20 Oktober.
Kemenangan atas Manchester City menjadi modal penting bagi PSG untuk menghadapi dua pertandingan tersebut sekaligus membuktikan ambisi mereka bersaing memperebutkan gelar domestik dan mempertahankan prestasi di Eropa.
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