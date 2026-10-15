Wayne Rooney Kritik Sikap Cristiano Ronaldo usai Berselisih dengan Jorge Jesus

JawaPos.com - Wayne Rooney melontarkan kritik tajam kepada mantan rekan setimnya di Manchester United, Cristiano Ronaldo. Kali ini, sorotan tertuju pada sikap Ronaldo setelah perselisihannya dengan pelatih tim nasional Portugal, Jorge Jesus, terkait persoalan waktu bermain.

Dalam jeda internasional baru-baru ini, Ronaldo secara mengejutkan meninggalkan kamp Portugal setelah terlibat perselisihan dengan Jesus. Keputusan tersebut kemudian memicu kontroversi, terlebih setelah sang megabintang menyampaikan pernyataan melalui media sosial.

Ronaldo memang meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya. Namun, ia juga menuduh Jesus telah "mengingkari janji" kepadanya dan membandingkan posisinya dengan legenda sepak bola seperti Pelé dan Diego Maradona.

Pernyataan tersebut rupanya membuat Rooney geram. Mantan penyerang Manchester United itu menilai cara Ronaldo menangani persoalan tersebut tidak tepat dan justru merugikan banyak pihak.

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Rooney Sebut Sikap Ronaldo Keliru

Melansir ESPN, berbicara dalam acara The United Stand, Rooney mempertanyakan alasan Ronaldo memilih meninggalkan skuad Portugal dengan cara tersebut.

"Pikiran saya tentang Ronaldo hanyalah: 'Mengapa?' Itu terjadi pada hari yang sama ketika [Lionel] Messi pensiun dari Argentina dan dia malah keluar dari skuad Portugal dengan cara seperti itu, lalu mengeluarkan pernyataan itu. Itu salah dalam segala hal," kata Rooney.

Rooney menilai pernyataan Ronaldo tidak hanya berdampak pada hubungannya dengan pelatih, tetapi juga berpotensi merusak hubungan dengan rekan setim dan federasi sepak bola Portugal.