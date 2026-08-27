Prediksi Skor Lillestrom vs Egnatia Rrogozhine: Kans Besar Kanarifuglene Menang!

JawaPos.com — Lillestrom diprediksi menang 2-1 atas Egnatia Rrogozhine pada leg kedua playoff Liga Europa 2026/2027 di Norwegia, Jumat (28/8/2026) pukul 00.00 WIB, setelah kedua tim bermain 0-0 pada leg pertama di Albania.

Hasil tersebut membuat laga penentuan dipastikan sengit karena kedua kesebelasan masih memiliki peluang besar untuk lolos ke fase utama Liga Europa.

Lillestrom Punya Keuntungan Bermain di Kandang Lillestrom memiliki keuntungan penting karena leg kedua dimainkan di kandang sendiri setelah berhasil menahan Egnatia Rrogozhine tanpa gol pada pertandingan pertama.

Tim asuhan Hans Erik Odegaard juga datang dengan modal dua hasil imbang beruntun, meski secara keseluruhan masih kesulitan menemukan konsistensi.

Lillestrom belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dengan catatan tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Dalam periode tersebut, klub Norwegia itu juga hanya mampu mencetak dua gol sehingga efektivitas lini depan menjadi pekerjaan besar sebelum menghadapi Egnatia Rrogozhine.

Situasi tersebut cukup mengkhawatirkan karena Lillestrom sedang menjalani periode sulit di kompetisi domestik dengan hanya mengoleksi satu poin dari empat pertandingan terakhir.

Mereka bahkan telah kebobolan sembilan gol dalam rangkaian tersebut, tetapi mampu memperlihatkan pertahanan lebih solid ketika bertemu Egnatia Rrogozhine pada leg pertama.