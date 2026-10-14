Prediksi Skor Shakhtar Donetsk vs AEK Athena di Liga Champions: Modal Bagus Tuan Rumah

JawaPos.com – Shakhtar Donetsk akan menghadapi AEK Athena pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengawali kompetisi dengan hasil positif. Shakhtar bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas PSV Eindhoven, sedangkan AEK Athena meraih kemenangan tipis 1-0 atas LASK.

Shakhtar Donetsk memiliki modal cukup meyakinkan menjelang pertandingan ini. Klub asal Ukraina tersebut mampu menjaga konsistensi permainan dan menunjukkan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan.

Dalam lima pertandingan terakhir di kompetisi domestik, Shakhtar meraih lima kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Mereka mengalahkan Chornomorets Odesa dengan skor 2-0, FC Vilkhivtsi 3-0, LNZ Cherkasy 3-0, Kryvbas 3-0, dan Veres-Rivne 3-0.

Catatan tersebut menunjukkan produktivitas lini serang Shakhtar yang diimbangi pertahanan solid. Performa itu menjadi modal penting untuk menghadapi AEK Athena yang juga tengah berada dalam tren positif.

AEK Athena mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Setelah mengalahkan LASK 1-0, mereka bermain imbang 1-1 melawan Asteras Tripolis, menang 8-1 atas Panserraikos, menundukkan Volos 2-1, dan mengalahkan OFI Crete 3-0.

Meski demikian, AEK Athena menghadapi persoalan di lini depan. Penyerang Barnabas Varga dilaporkan absen akibat cedera. Padahal, pemain berusia 31 tahun tersebut sudah mencetak delapan gol dari sembilan penampilan musim ini.

Absennya Varga berpotensi mengurangi ketajaman serangan AEK. Luka Jovic diperkirakan menjadi salah satu tumpuan untuk mengisi peran di lini depan. Jovic telah mengoleksi enam gol dari 10 penampilan musim ini, sementara Zini juga berpeluang mendapat kesempatan bermain sejak menit pertama.

Di kubu Shakhtar, Kaua Elias diprediksi menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan. Penyerang berusia 20 tahun tersebut telah mencetak tiga gol musim ini.