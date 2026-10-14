Hasil Arsenal vs Lille: The Gunners Menang 3-0 di Laga Kedua Liga Champions 2026/2027

JawaPos.com - Arsenal menang 3-0 atas Lille pada pertandingan kedua Liga Champions 2026/2027 di Emirates Stadium, London, Rabu (14/10). Tim asuhan Mikel Arteta itu baru mampu memecah kebuntuan setelah pertandingan berjalan lebih dari satu jam.

Arsenal tidak langsung menemukan permainan terbaiknya pada awal pertandingan. Lille mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang berbahaya selama satu jam pertama.

Lille sempat mengira telah membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui Ayase Ueda. Namun, gol itu dianulir karena posisi offside sehingga Arsenal terhindar dari ketertinggalan. Arsenal melanjutkan tekanan pada babak kedua, tetapi pertahanan Lille masih mampu meredam serangan tuan rumah. Hingga melewati satu jam pertandingan, skor tetap imbang 0-0.

Jurrien Timber akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-61. Gol itu berawal dari umpan Noni Madueke yang mengarah kepada Timber. Bek sayap Arsenal itu melakukan kontrol pertama dengan sempurna untuk melewati kapten Lille, Benjamin Andre, sebelum melepaskan tendangan cungkil yang melewati Berke Ozer.

Tiga menit setelah gol pembuka, Arsenal menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Bruno Guimaraes mengirimkan bola kepada Bukayo Saka yang bergerak di sisi kanan. Bukayo Saka yang baru masuk pada menit ke-64 melepaskan umpan silang yang diselesaikan Eberechi Eze.

Pada menit ke-71, Bukayo Saka mencetak gol ketiga setelah bekerja sama dengan Kai Havertz. Gol itu menjadi gol keempat Saka pada musim ini. Tiga gol kilat dalam kurun tujuh menit di babak kedua sukses menyudahi perlawanan Lille. Arsenal akhirnya memecah kebuntuan setelah sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan wakil Prancis itu.

Usai pertandingan, pelatih Arsenal Mikel Arteta memuji konsistensi timnya setelah mencatatkan 14 kemenangan beruntun pada fase liga Liga Champions. “Ini menunjukkan tingkat konsistensi yang kami miliki. Kami terus bermain dengan cara kami dan tampil pada level tersebut di kompetisi ini. Saya yakin kami bisa melakukannya lebih sering, tetapi pencapaian itu harus diperjuangkan karena tingkat persaingannya sangat tinggi,” ujar Arteta dikutip dari situs UEFA.

Arteta juga menjelaskan keputusannya memasukkan Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Kai Havertz ketika pertandingan menyisakan sekitar 25 menit. Pergantian tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan permainan serta cara Lille mengatur pertahanan. “Hal itu didasarkan pada jalannya pertandingan dan bagaimana lawan bermain. Kami membutuhkan tipe pemain yang berbeda pada momen-momen dan di ruang-ruang itu,” kata Arteta.