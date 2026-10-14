Prediksi Skor Roma vs Real Madrid: Los Blancos Menang Tipis di Olimpico Berbekal Rekor Gila!

Vinicius Junior menjadi andalan Real Madrid saat menghadapi AS Roma dalam lanjutan UEFA Champions League 2026/2027 di Stadion Olimpico. (Real Madrid)
JawaPos.com — Real Madrid diprediksi mengalahkan AS Roma dengan skor 2-1 dalam lanjutan fase liga UEFA Champions League 2026/2027 di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Los Blancos datang membawa rekor impresif menghadapi klub Italia, sementara tuan rumah berusaha memanfaatkan dukungan suporter untuk mengakhiri dominasi raksasa Spanyol tersebut.
Pertandingan ini juga menghadirkan reuni emosional bagi Jose Mourinho yang kini menangani Real Madrid setelah pernah melatih AS Roma pada 2021 hingga 2024.
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Pelatih asal Portugal tersebut membawa Giallorossi menjuarai UEFA Conference League sebelum mencapai final Europa League.
Real Madrid memiliki modal kemenangan 2-0 atas Inter Milan pada pertandingan pembuka Champions League musim ini.
Sementara itu, AS Roma mengawali perjalanan mereka dengan hasil imbang 1-1 ketika bertandang ke markas Fenerbahce.
Real Madrid mempunyai catatan dominan dalam sejarah pertemuan menghadapi AS Roma di kompetisi Eropa.
Dari 12 pertandingan sebelumnya, Los Blancos mengoleksi delapan kemenangan, sedangkan Giallorossi hanya mampu menang tiga kali.
Keunggulan tersebut semakin terlihat dalam empat pertemuan terakhir yang seluruhnya dimenangkan Real Madrid tanpa kebobolan.
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