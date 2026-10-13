Prediksi Susunan Pemain Galatasaray vs Barcelona: Pau Cubarsi Redam Kelincahan Tuan Rumah

JawaPos.com-Barcelona akan bertamu ke markas Galatasaray di pertandingan kedua Liga Champions. Laga tersebut dimainkan di Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Rabu (13/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Bermain di kandang Galatasaray merupakan laga sulit bagi bek Barcelona Pau Cubarsi. Dia sudah mengetahui kekuatan tim tuan rumah dan berharap timnya fokus menghadapi laga.
"Kami memperkirakan tim yang tahu persis apa yang ingin mereka lakukan dan akan memberikan segalanya di kandang mereka. Kami harus sangat waspada sejak awal. Ada banyak tekanan di stadion ini, yang membuat segalanya menjadi sulit. Kami harus tetap bersatu sebagai tim. Kami tahu kekuatan mereka dan kami harus fokus pada seluruh tim," kata Pau Cubarsi yang dikutip laman resmi UEFA, Selasa (12/10/2026).
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Senada dengan Cubarsi, Hansi Flick juga sudah mengetahui atmosfer di Ali Sami Yen Spor Kompleks. Dia menekankan agar tim asuhannya tersebut untuk fokus sepanjang pertandingan.
"Ini adalah salah satu atmosfer terbaik di dunia sepak bola. Suara di dalam stadion luar biasa. Galatasaray memiliki beberapa pemain menyerang yang sangat bagus. Mereka telah banyak berkembang. Kita harus tetap fokus, terutama di sini dengan atmosfer seperti ini," ujar Flick.
Meski bermain di kandang, Flick tetap menargetkan kemenangan agar bisa terus mencapai babak final. Mantan pelatih timnas Jerman tersebut ingin para pemainnya memiliki mentalitas pemenang.
"Kami memiliki itu. Rasa lapar akan kemenangan ini, dan saya berbagi rasa itu dengan tim. Ini tidak mudah dan kami harus bekerja sangat keras. Itulah yang harus kami lakukan setiap hari. Perjalanan menuju final sangat panjang. Kami harus tetap fokus dan menghadapi setiap pertandingan dengan mentalitas kami," pungkas Hansi Flick.
Galatasaray bakal tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Barcelona. Melansir Sports Mole, tim tuan rumah akan mengandalkan ketajaman dan kecepatan pemain-pemain seperti Leroy Sane, Rafael Leao dan Baris Yilmaz.
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