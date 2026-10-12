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Senin, 12 Oktober 2026 | 23.44 WIB

Regista Bisa Perpanjang Karier De Bruyne di Napoli, Hajar Fiorentina 3-0

Kevin De Bruyne sukses mencetak dua gol saat Napoli menang 3-0 atas Fiorentina. Massimiliano Allegri menilai peran baru sebagai regista bisa memperpanjang kariernya. (Bein Sports) - Image

Kevin De Bruyne sukses mencetak dua gol saat Napoli menang 3-0 atas Fiorentina. Massimiliano Allegri menilai peran baru sebagai regista bisa memperpanjang kariernya. (Bein Sports)

JawaPos.com  – Di tengah hasil kurang meyakinkan awal musim dan cedera sejumlah pemain, allenatore SSC Napoli Massimiliano Allegri mengubah formasi dari 4-3-3 menjadi 3-4-2-1. Lewat skema baru itu, gelandang serang Kevin De Bruyne (KDB) dimainkan lebih ke dalam untuk mengisi satu dari dua posisi gelandang tengah atau posisi nomor 6.

Hasilnya cukup apik. Menjalani peran baru sebagai regista, KDB sukses mencetak doppietta (dua gol dalam satu laga) saat Napoli menang 3-0 atas Fiorentina Calcio dalam giornata keenam Serie A kemarin (11/10).

Gelandang 35 tahun timnas Belgia itu mencetak gol pertama lewat penalti pada menit ke-29. KDB kemudian mencetak gol pemungkas di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, pada masa tambahan waktu (90+4’) setelah memaksimalkan umpan tarik striker Giovane dari sisi kiri.

Allegri meyakini peran sebagai regista bisa memperpanjang karier KDB.

 ”Saya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa memperpanjang kariernya dua tahun lagi jika bermain di posisi tersebut. Dia tidak terlalu menyukainya karena lebih menikmati peran yang lebih maju dan dia memainkannya dengan sangat baik,” beber Allegri kepada Sky Sport Italia.

Sementara itu, KDB memahami jika keputusan tersebut diambil Allegri untuk menjaga kebugaran seluruh pemain Napoli usai jeda internasional selama tiga pekan.

Meski begitu, peraih tiga kali playmaker terbaik Premier League itu menegaskan jika dia lebih senang bermain di posisi aslinya.

”Saya selalu menjadi pemain nomor 8 (gelandang box-to-box) atau nomor 10 (gelandang serang atau playmaker). Posisi memang berubah selama bertahun-tahun, tetapi sejak awal saya selalu bermain sebagai gelandang nomor 8 atau nomor 10,” kata mantan pemain Manchester City dan Chelsea tersebut. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Sky Sport Italia
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