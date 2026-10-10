Prediksi Skor Genoa vs Fiorentina 10 Oktober 2026: La Viola Diunggulkan Meski Main Tandang

Genoa diprediksi mengalahkan Sudtirol dalam duel putaran kedua Coppa Italia di Stadio Ferraris. (genoa)
JawaPos.com - Genoa akan menghadapi Fiorentina dalam lanjutan Serie A Liga Italia, Sabtu, 10 Oktober 2026.
Pertandingan yang berlangsung di Stadion Luigi Ferraris atau Marassi tersebut dijadwalkan kick-off pukul 20.00 WIB. Kedua tim datang dengan kondisi berbeda sehingga duel ini menarik untuk dinantikan.
Genoa masih berusaha keluar dari periode sulit setelah hanya mengoleksi satu poin di klasemen.
Hasil tersebut membuat mereka membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim.
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Bermain di hadapan pendukung sendiri seharusnya menjadi modal penting, tetapi performa yang belum konsisten membuat tugas mereka tidak mudah.
Di sisi lain, Fiorentina mulai menunjukkan respons positif setelah mengalami perubahan manajemen.
Tim berjuluk La Viola itu berpeluang memanfaatkan situasi tuan rumah yang belum stabil. Meski masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, Fiorentina diprediksi mampu memberikan tekanan sepanjang pertandingan.
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Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi Genoa untuk membuktikan bahwa mereka bisa bangkit.
Jika kembali kehilangan poin, tekanan terhadap tim dan pelatih Daniele De Rossi berpotensi semakin besar. Karena itu, tuan rumah perlu tampil lebih disiplin, terutama ketika menghadapi serangan lawan.
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