Marseille Kembali Menang, Kalahkan Troyes 2-0 di Ligue 1!

JawaPos.com - Olympique de Marseille kalahkan Troyes 2-0 pada pekan keenam Ligue 1, Senin (12/10) di Stadion Aube.

Hasil positif itu menjadi kemenangan kedua Marseille di Ligue 1 musim ini.

Tambahan tiga poin juga membawa klub berjuluk Les Olympiens itu keluar dari zona degradasi setelah menjalani awal musim yang sulit.

Marseille harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan saat menghadapi Troyes.

Amine Harit yang kembali setelah menjalani masa peminjaman di Turki, membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-50.

Harit berada dalam posisi bebas ketika menyambut umpan silang Emerson.

Dia kemudian menyelesaikan peluang dari jarak dekat untuk membawa Marseille unggul 1-0.

Troyes berupaya mencari gol penyeimbang, tetapi tidak mampu mengubah keadaan hingga memasuki masa tambahan waktu.