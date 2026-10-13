Osasuna Pecat Luis Miguel Ramis Usai Kalah dari Real Betis, Jagoba Arrasate Kembali Ambil Alih

Osasuna pecat Luis Miguel Ramis usai catatkan hasil buruk dalam lima pertandingan terakhir. (@Osasuna/X).
JawaPos.com - Osasuna pecat pelatih Luis Miguel Ramis usai jalani delapan pertandingan bersama klub. Tim asal Navarra, Spanyol, itu langsung menunjuk Jagoba Arrasate sebagai pengganti pada Senin (12/10). Hal itu sekaligus menandai kembalinya sang pelatih ke El Sadar setelah dua tahun meninggalkan klub.
Keputusan pemecatan Ramis tidak terlepas dari hasil buruk yang diraih Osasuna pada awal musim La Liga. Kekalahan telak 2-5 dari Real Betis pada Minggu (11/10) menjadi pertandingan terakhir bagi pelatih yang baru menangani tim pada Juli 2026.
Osasuna saat ini menempati peringkat ke-16 klasemen La Liga dengan koleksi delapan poin dari dua kemenangan. Hasil itu belum memenuhi harapan klub, terutama setelah Osasuna menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Lini pertahanan Osasuna juga menunjukkan kelemahan dengan kebobolan 17 gol. Rentetan hasil negatif itu akhirnya membuat manajemen memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Ramis.
Osasuna lalu bergerak cepat untuk mencari pengganti Ramis dengan menunjuk Jagoba Arrasate sebagai pelatih baru. Pelatih berusia 48 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2029 setelah dua tahun menangani Mallorca. Kembalinya Arrasate diharapkan dapat membantu Osasuna memperbaiki performa dan menjauh dari tekanan di papan bawah klasemen.
Jagoba Arrasate sendiri pernah menjalani periode sukses selama enam tahun bersama Osasuna. Sebelum kepergian Arrasate dua tahun lalu, Osasuna mengalami perkembangan signifikan di bawah kepemimpinannya. Osasuna berhasil membawa klub kembali ke La Liga dan mengantarkan mereka mencapai final Copa del Rey pada 2023.
Pencapaian itu menjadi penampilan final kedua Osasuna sepanjang sejarah mereka di Copa del Rey. Pada musim yang sama, klub juga berhasil mengamankan tempat di Conference League. Rekam jejak itu membuat Arrasate memiliki ikatan kuat dengan klub dan para pendukung di Pamplona.
Dilansir dari Reuters, Osasuna sebenarnya telah menunjuk tiga pelatih sejak Arrasate meninggalkan klub, yakni Vicente Moreno, Alessio Lisci, dan Luis Miguel Ramis. Namun, tidak satu pun dari mereka mampu bertahan lebih dari satu musim.
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