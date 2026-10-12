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Senin, 12 Oktober 2026 | 17.05 WIB

Real Betis Bantai Osasuna 5-2, Nyaman di Posisi Ketiga Klasemen La Liga

Real Betis bungkam Osasuna 5-2 dan duduki posisi ketiga klasemen La Liga. (@realbetisbalompie/Instagram) - Image

Real Betis bungkam Osasuna 5-2 dan duduki posisi ketiga klasemen La Liga. (@realbetisbalompie/Instagram)

JawaPos.com - Real Betis menang 5-2 atas Osasuna dalam lanjutan La Liga pekan kedelapan di Estadio Benito Villamarin, Minggu (11/10).

Kemenangan itu membawa Real Betis mengoleksi 19 poin dari delapan pertandingan.

Hasil itu membuat Real Betis saat ini unggul satu poin atas Real Madrid dan hanya tertinggal lima poin dari Barcelona yang memimpin klasemen sementara.

Dalam laga itu, Isco membuka keunggulan Real Betis lewat tendangan penalti pada menit ke-10.

Sang gelandang serang sukses menjalankan tugasnya untuk membawa tuan rumah memimpin lebih awal.

Real Betis lalu menggandakan keunggulan menjelang jeda.

Abde Ezzalzouli mencatatkan namanya di papan skor setelah tuan rumah merebut bola di area pertahanan lawan dan melancarkan serangan balik cepat.

Memasuki babak kedua, Real Betis semakin menjauh.

Penyerang Osasuna Ante Budimir mencetak gol bunuh diri hanya tiga menit setelah jeda sehingga membuat tuan rumah unggul 3-0.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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