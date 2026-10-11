Prediksi Skor FC Utrecht vs Willem II: Utreg Dibantai 5-0, Saatnya Bangkit di Kandang!

FC Utrecht mengincar kemenangan atas Willem II di Stadion Galgenwaard pada pekan kedelapan Eredivisie 2026/2027. (FC Utrecht)
JawaPos.com — FC Utrecht diprediksi mengalahkan Willem II dengan skor tipis 2-1 pada pekan kedelapan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Galgenwaard, Minggu (11/10/2026) pukul 17.15 WIB.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, FC Utrecht punya peluang bangkit setelah dihajar Feyenoord 0-5 sebelum jeda internasional, sedangkan Willem II datang dengan status penghuni dasar klasemen dan belum meraih kemenangan.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi FC Utrecht untuk memperbaiki posisi sekaligus memulihkan kepercayaan diri setelah serangkaian hasil mengecewakan pada awal musim.
Namun, Willem II juga membutuhkan poin demi keluar dari zona berbahaya, sehingga duel kedua tim diperkirakan berlangsung ketat meski tuan rumah lebih diunggulkan.
FC Utrecht menjalani awal musim yang belum sesuai harapan bersama pelatih Anthony Correia, yang menggantikan Ron Jans setelah sang pelatih memutuskan pensiun pada musim panas.
Kekalahan telak dari Feyenoord menambah tekanan kepada Correia, terutama setelah FC Utrecht sebelumnya juga tumbang 1-4 dari AZ Alkmaar dan 1-6 saat menghadapi PSV Eindhoven.
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Hasil-hasil tersebut memperlihatkan persoalan serius di lini pertahanan FC Utrecht.
Hingga menjelang pekan kedelapan, mereka sudah kebobolan 24 gol, jumlah terbanyak di kasta tertinggi sepak bola Belanda, meski mampu mencetak 11 gol untuk menjaga daya saing di lini depan.
FC Utrecht diprediksi menang 2-1 atas Willem II karena memiliki keuntungan bermain di Stadion Galgenwaard serta produktivitas gol yang relatif lebih baik.
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