Prediksi Skor Alaves vs Atletico Madrid: Los Colchoneros Bidik Kemenangan Demi Kejar Barcelona

Atletico Madrid membidik kemenangan keempat beruntun saat bertandang ke markas Alaves dalam lanjutan La Liga Spanyol, Sabtu (10/10). (Instagram @juliaanalvarez)
JawaPos.com - Atletico Madrid membidik kemenangan keempat secara beruntun di semua kompetisi saat bertandang ke markas Deportivo Alaves dalam lanjutan La Liga Spanyol, Sabtu, 10 Oktober (10/10) pukul 21.15 WIB.
Tim asuhan Diego Simeone itu menempati posisi kedua klasemen dengan selisih lima poin dari Barcelona, sedangkan Alaves berada di peringkat keenam dengan koleksi 11 poin dari tujuh pertandingan.
Duel di kandang Alaves diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama punya modal untuk merepotkan lawan.
Namun, performa Atletico Madrid yang sedang menanjak membuat tim tamu berpeluang membawa pulang tiga poin meski kemenangan tipis menjadi skenario yang paling masuk akal.
Atletico Madrid diprediksi menang 1-0 atas Alaves dalam pertandingan yang berpotensi berjalan alot sejak menit awal.
Los Colchoneros datang dengan tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di La Liga, sementara tuan rumah masih berusaha menemukan konsistensi setelah melewati periode hasil yang naik turun.
Alaves tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama karena mereka tampil cukup kompetitif pada awal musim.
Dari tujuh pertandingan liga, tim berjuluk The Blue and Whites tersebut mengumpulkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.
Catatan itu menempatkan Alaves di posisi keenam dengan 11 poin, hanya terpaut empat angka dari Real Madrid yang berada di peringkat keempat.
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