MVP NBA Shai Gilgeous-Alexander Jadi Investor Baru Atletico Madrid

Bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander resmi menjadi investor minoritas Atletico Madrid. Besaran sahamnya tidak diungkapkan. (Dok. NBA)
JawaPos.com - Atletico Madrid memiliki investor baru dari NBA. Shai Gilgeous-Alexander, bintang Oklahoma City Thunder sekaligus peraih MVP (pemain terbaik) NBA dua musim terakhir (2024–2025 dan 2025–2026) masuk dalam daftar pemegang saham minoritas dengan besaran tidak diungkapkan.
Pemegang saham terbesar Los Colchoneros –sebutan Atletico Madrid– adalah Apollo Sports Capital dengan 55 persen.
Quantum Pacific Group milik Idan Ofer menjadi pemegang saham terbesar kedua dengan 25 persen. Presiden klub Enrique Cerezo dan CEO Miguel Angel Gil Marin juga punya saham di klub sekota Real Madrid tersebut.
”Saya sangat gembira dapat secara resmi bergabung dengan kelompok pemegang saham Atletico Madrid. Ini adalah klub dengan sejarah panjang di puncak sepak bola Eropa dan saya menghargai kesempatan untuk menjadi bagian dari masa depannya,” kata Shai di laman resmi klub.
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