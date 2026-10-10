Jannik Sinner Tetap Muncul dalam Undian Six Kings Slam Meski Cedera Membayangi Persiapannya

Jannik Sinner dan Alexander Zverev (Flashscore)
JawaPos.com – Undian Six Kings Slam 2026 telah dirilis dengan Jannik Sinner tetap masuk dalam daftar peserta meski kondisi kebugarannya masih diragukan.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (7/10), Turnamen ekshibisi tersebut akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 21–24 Oktober dengan enam petenis terbaik dunia yang ambil bagian.
Setiap peserta dijamin memperoleh hadiah USD 1,5 juta atau sekitar Rp24,75 miliar, sedangkan juara mendapatkan tambahan USD 4,5 juta atau sekitar Rp74,25 miliar sehingga total hadiah mencapai USD 6 juta atau sekitar Rp99 miliar.
Sinner yang menjuarai dua edisi pertama kembali ditempatkan di sisi undian berbeda dari Carlos Alcaraz sehingga keduanya hanya dapat bertemu di final.
Pada perempat final, Sinner akan menghadapi Alex de Minaur, sedangkan Alexander Zverev berhadapan dengan Taylor Fritz sebelum pemenangnya menghadapi Alcaraz di semifinal.
Sementara itu, pemenang laga Sinner melawan De Minaur akan menghadapi Novak Djokovic pada babak semifinal.
Kehadiran Sinner di Riyadh masih menjadi tanda tanya karena petenis nomor satu dunia tersebut belum bertanding sejak menjuarai Wimbledon pada Juli akibat cedera lutut.
Kondisi itu membuatnya absen dari sejumlah turnamen, termasuk US Open dan China Open, sehingga muncul kekhawatiran ia tidak dapat kembali bertanding hingga akhir musim.
Namun, Sinner belum mengundurkan diri setelah undian Six Kings Slam dirilis sehingga peluangnya untuk kembali ke lapangan pada turnamen tersebut masih terbuka.
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