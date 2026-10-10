Jannik Sinner Tunda Comeback dan Mundur dari Shanghai Masters 2026

Jannik Sinner (Flashscore)
JawaPos.com – Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mengumumkan pengunduran dirinya dari Shanghai Masters yang akan berlangsung pada 7–18 Oktober.
Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (7/10), Petenis Italia berusia 25 tahun itu kembali menunda keputusannya untuk bertanding setelah belum tampil sejak memenangkan Wimbledon pada Juli akibat cedera lutut kanan.
“Sayangnya, saya tidak bisa bermain di Shanghai Masters tahun ini seperti yang saya harapkan,” tulis Sinner melalui Instagram menjelang turnamen.
Sinner sebelumnya juga mundur dari turnamen Beijing pada akhir September, meski berstatus sebagai juara bertahan.
Sinner tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keputusan tersebut, tetapi media Italia melaporkan bahwa Sinner berkonsultasi dengan spesialis lutut di Lyon.
Absennya Sinner dalam waktu yang cukup lama turut membuka peluang bagi Alexander Zverev untuk merebut posisi nomor satu dunia sebelum musim berakhir.
Saat ini, Sinner unggul 1.370 poin atas Zverev dalam peringkat ATP, tetapi memiliki lebih banyak poin yang harus dipertahankan hingga akhir musim.
Sinner harus mempertahankan poin dari sejumlah turnamen yang dimenanginya pada 2025, termasuk Beijing, Wina, Paris Masters, dan ATP Finals di Turin.
Kondisi tersebut membuat Zverev memiliki peluang lebih besar untuk memangkas jarak peringkat apabila Sinner kembali absen pada turnamen-turnamen penutup musim.
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