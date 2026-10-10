Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.51 WIB

Jannik Sinner Tunda Comeback dan Mundur dari Shanghai Masters 2026

Jannik Sinner (Flashscore) - Image

Jannik Sinner (Flashscore)

JawaPos.com – Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mengumumkan pengunduran dirinya dari Shanghai Masters yang akan berlangsung pada 7–18 Oktober.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (7/10), Petenis Italia berusia 25 tahun itu kembali menunda keputusannya untuk bertanding setelah belum tampil sejak memenangkan Wimbledon pada Juli akibat cedera lutut kanan.

“Sayangnya, saya tidak bisa bermain di Shanghai Masters tahun ini seperti yang saya harapkan,” tulis Sinner melalui Instagram menjelang turnamen.

Sinner sebelumnya juga mundur dari turnamen Beijing pada akhir September, meski berstatus sebagai juara bertahan.

Sinner tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keputusan tersebut, tetapi media Italia melaporkan bahwa Sinner berkonsultasi dengan spesialis lutut di Lyon.

Absennya Sinner dalam waktu yang cukup lama turut membuka peluang bagi Alexander Zverev untuk merebut posisi nomor satu dunia sebelum musim berakhir.

Saat ini, Sinner unggul 1.370 poin atas Zverev dalam peringkat ATP, tetapi memiliki lebih banyak poin yang harus dipertahankan hingga akhir musim.

Sinner harus mempertahankan poin dari sejumlah turnamen yang dimenanginya pada 2025, termasuk Beijing, Wina, Paris Masters, dan ATP Finals di Turin.

Kondisi tersebut membuat Zverev memiliki peluang lebih besar untuk memangkas jarak peringkat apabila Sinner kembali absen pada turnamen-turnamen penutup musim.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jannik Sinner Mundur dari China Open 2026 dan Fokus Pada Pemulihan Cedera - Image
Sports

Jannik Sinner Mundur dari China Open 2026 dan Fokus Pada Pemulihan Cedera

Selasa, 29 September 2026 | 04.16 WIB

Alexander Zverev Berpeluang Geser Jannik Sinner dari Peringkat 1 Dunia ATP - Image
Sports

Alexander Zverev Berpeluang Geser Jannik Sinner dari Peringkat 1 Dunia ATP

Jumat, 18 September 2026 | 04.38 WIB

Alexander Zverev Juara US Open 2026: Mungkin Saya Terbaik di Dunia Saat Ini! - Image
Sports

Alexander Zverev Juara US Open 2026: Mungkin Saya Terbaik di Dunia Saat Ini!

Rabu, 16 September 2026 | 18.19 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore