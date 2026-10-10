Prediksi Skor Chelsea vs Bournemouth: The Cherries Siap Paksa The Blues Berbagi Poin

Chelsea bersiap menjamu Bournemouth di Stamford Bridge pada pekan keenam Premier League 2026/2027, dengan pertahanan The Blues menjadi sorotan menjelang pertandingan. (Bournemouth) JawaPos.com — Chelsea diprediksi bermain imbang 2-2 saat menjamu Bournemouth pada pekan keenam Liga Inggris 2026/2027 di Stamford Bridge, Sabtu (10/10/2026) pukul 21.00 WIB, di tengah upaya tuan rumah mengakhiri tren negatif di kompetisi domestik.

Pertahanan The Blues yang rapuh menjadi celah bagi The Cherries untuk mencuri poin, meski tim tamu juga belum meraih kemenangan di liga musim ini.

Chelsea memasuki pertandingan dengan modal kurang meyakinkan setelah melewati tiga laga Premier League tanpa kemenangan.

Sementara itu, Bournemouth berpeluang memanfaatkan inkonsistensi tuan rumah untuk membawa pulang hasil positif dari London Barat.

Chelsea Masih Dihantui Masalah Pertahanan Chelsea harus segera membenahi lini belakang jika ingin kembali bersaing di papan atas Premier League.

Meski memiliki kemampuan menyerang yang menjanjikan, tim besutan Xabi Alonso belum menunjukkan konsistensi dalam menjaga keunggulan maupun meredam tekanan lawan.

Awal musim sempat memberikan harapan bagi The Blues setelah mereka mengalahkan Fulham dan Brighton & Hove Albion dengan mengandalkan produktivitas gol.