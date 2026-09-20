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Risma Azzah Fatin
Senin, 21 September 2026 | 01.16 WIB

Brentford Hancurkan Chelsea 3-0 dalam Derbi London Barat di Premier League

Brentford hancurkan Chelsea dalam derbi London barat di Premier League (Flashscore) - Image

Brentford hancurkan Chelsea dalam derbi London barat di Premier League (Flashscore)

JawaPos.com – Brentford tampil gemilang dengan mengalahkan Chelsea 3-0 dalam derbi London Barat pada pertandingan Liga Primer.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (20/9), Kemenangan tersebut membuat Brentford belum terkalahkan setelah lima pertandingan sekaligus mencatatkan awal terbaik dalam sejarah klub di Liga Primer.

Chelsea kesulitan mengembangkan permainan setelah peluang awal Pedro Neto berhasil digagalkan kiper Brentford Caoimhin Kelleher.

Brentford meningkatkan tekanan setelah jeda dan membuka keunggulan pada menit ke-60 melalui sundulan Jaidon Anthony setelah skema sepak pojok Mikkel Damsgaard.

Chelsea kemudian berusaha mencari gol penyama kedudukan, tetapi pertahanan Brentford mampu menggagalkan sejumlah peluang dan memanfaatkan ruang melalui serangan balik.

Brentford menggandakan keunggulan melalui Igor Thiago yang menyambar bola pantulan setelah tembakan Kevin Schade ditepis Emiliano Martínez.

Brentford melengkapi kemenangan pada penghujung pertandingan ketika umpan Schade ke tiang jauh diselesaikan Fabio Carvalho menjadi gol ketiga.

Hasil tersebut menjadi kemenangan kandang pertama Brentford atas Chelsea di Liga Primer sekaligus memperpanjang catatan impresif mereka pada awal musim.

Editor: Novia Tri Astuti
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