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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.43 WIB

Lionel Messi Tinggalkan Timnas Argentina dengan Rekor 208 Penampilan dan 126 Gol

Lionel Messi (Bein Sports)

JawaPos.com – Lionel Messi mengucapkan selamat tinggal kepada tim nasional Argentina setelah menjalani pertandingan terakhirnya bersama Albiceleste dan mengaku sudah merindukan seragam biru muda dan putih.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (8/10), Kapten Argentina tersebut mengakhiri karier internasionalnya dengan catatan 208 penampilan dan 126 gol yang menjadi rekor bagi tim nasional.

Messi menyampaikan bahwa perjalanan panjang bersama Argentina dipenuhi suka cita dan kesedihan, tetapi ia meyakini keputusan untuk mengakhiri karier internasional merupakan pilihan yang tepat.

Dalam pesannya melalui Instagram, Messi menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, teman, rekan setim, pelatih, staf kepelatihan, serta berbagai pihak yang telah mendukung perjalanan kariernya bersama Argentina.

Messi juga mengenang Diego Maradona dan menyampaikan penghormatan atas kontribusinya terhadap sepak bola Argentina serta pengaruhnya terhadap perjalanan tim nasional.

Messi menutup pesannya dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukung yang selalu berada di sisinya selama membela Argentina.

Perpisahan Messi berlangsung sehari sebelumnya di Stadion Monumental ketika Argentina mengalahkan Benin dengan skor 3-0 di hadapan lebih dari 85.000 penonton.

Editor: Novia Tri Astuti
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