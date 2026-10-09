Prediksi Skor Lens vs Lyon: Les Gones Bisa Curi Tiga Poin dan Rebut Puncak Ligue 1

Ernest Nuamah menjadi andalan Lyon saat bertandang ke markas Lens pada pekan keenam Ligue 1 2026/2027. (Lyon)

JawaPos.com — Lyon berpeluang merebut puncak klasemen Ligue 1 2026/2027 saat bertandang ke markas Lens di Stade Bollaert-Delelis pada Sabtu (10/10/2026) pukul 01.45 WIB, dalam lanjutan pekan keenam.

Tim asuhan Paulo Fonseca itu diprediksi menang tipis 2-1 atas Lens berkat performa konsisten, ketajaman Ernest Nuamah, serta kontribusi Corentin Tolisso yang sedang menanjak.

Lyon saat ini menempati posisi kedua dengan selisih dua poin dari Monaco yang memimpin klasemen sementara.

Kemenangan akan membawa Les Gones melampaui Monaco, yang baru memainkan pertandingan melawan Toulouse pada Sabtu.

Lyon Datang dengan Modal Kemenangan Meyakinkan Lyon memiliki alasan kuat untuk percaya diri menghadapi Lens setelah menutup pertandingan terakhir sebelum jeda internasional dengan kemenangan telak 4-0 atas Rennes di Groupama Stadium.

Corentin Tolisso menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam pertandingan tersebut melalui kontribusi satu gol dan satu assist, sedangkan Ernest Nuamah mencetak dua gol.

Hasil itu memperpanjang tren positif Lyon yang belum terkalahkan dalam lima pertandingan Ligue 1 musim ini.